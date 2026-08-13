

Pointe Tiarai : le projet de nouveau quai de l’InterContinental soumis au public

Tahiti, le 7 septembre 2026 – Une consultation publique ouvre ce jeudi 10 septembre pour un mois au sujet du projet de nouveau quai de l’hôtel InterContinental Tahiti, à la pointe Tiarai de Faa’a. Le chantier doit permettre d’approfondir et d’agrandir la darse actuelle et de construire un nouveau quai pour faciliter l’accès des navires et le déchargement des marchandises.



À compter de jeudi et jusqu’au 10 octobre, les habitants et toute personne intéressée peut consulter le dossier et y consigner ses observations. Le document est disponible à deux endroits : à la Direction de la construction et de l’aménagement (DCA), à Papeete, et au Service des formalités civiles de la mairie de Faa’a, ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 14h30.



C'est la société Tahiti Beachcomber, propriétaire de l’InterContinental Tahiti, qui porte ce projet. Celui-ci concerne trois parcelles correspondant notamment à la concession maritime du quai existant et de sa darse d’accès, à la cale de mise à l’eau, ainsi qu’à une autre parcelle couvrant l’essentiel de la pointe Tiarai, dont la zone technique de l’hôtel dans le quartier de Vaitupa.



Les travaux visent à “approfondir la darse actuelle, l’étendre au droit du quai et construire un nouveau quai de déchargement”. L’objectif du projet : permettre aux navires d’accéder plus facilement aux installations de l’hôtel et faciliter les opérations de déchargement.



En deux chiffres, la zone de chantier représente environ 2 500 m² et le volume de matériaux qui doit être extrait est estimé à 5 700 m³. Compte tenu de l’ampleur des travaux et de leur localisation en milieu marin, le projet est soumis à une étude d’impact environnemental destinée à évaluer ses conséquences sur le milieu naturel et le cadre de vie environnant.

Jusqu’au 10 octobre

L’étude a été réalisée par le bureau d’études Creocean, spécialisé dans l’environnement marin. Elle est consultable jusqu’au 10 octobre dans le cadre de cette consultation publique. Pour informer les habitants, neuf affiches ont été installées sur des poteaux électriques, des abribus et dans différents espaces publics situés dans un rayon d’un kilomètre autour de la zone concernée. Une affiche a également été apposée sur le panneau municipal de la mairie.



Les observations formulées par les riverains, les associations ou toute autre personne intéressée permettront de mesurer les éventuelles inquiétudes suscitées par ce projet et éventuellement d’en tenir compte.

Rédigé par Violaine Broquet le Lundi 7 Septembre 2026 à 15:22 | Lu 867 fois



