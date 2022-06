Poètes et journalistes en herbe récompensés à Hao

Hao le 20 juin 2022 - Le collège de Hao a récompensé jeudi les efforts des élèves qui ont participé à des concours durant l'année scolaire. Ces derniers se sont notamment illustrés en remportant des prix au concours de poésie Henri Hiro ainsi qu'à celui de la semaine de la presse.



C'est dans la salle de documentation du collège de Hao, jeudi, qu'a eu lieu, en présence de deux inspecteurs du vice-rectorat de la Polynésie française, la remise des prix récompensant les élèves qui ont participé cette année à deux concours. Tout d'abord, les rencontres poétiques Henri Hiro, dont la première édition a eu lieu en 2017, ont été initiées pour inviter les collégiens à écrire et mettre en voix des créations poétiques personnelles. Il s’agit d’un concours de poésie, en langues française et tahitienne, conçu par les professeurs à destination des élèves. Il est sans restriction et est ouvert à tous les collèges, publics et privés. Chaque établissement peut inscrire deux élèves par classe, un en français et un en tahitien. Pour un professeur, la participation à ces rencontres est l’occasion d’engager en classe des activités autour de la poésie et d’encourager la lecture et l’écriture. Cette année, le collège de Hao a présenté deux éléves : Nadvège, élève de 4e, pour le poème en tahitien et Tevahine, élève de 5e, pour celui en français. Leurs créations portaient sur le thème du sourire. Chacune a remporté un prix dans sa catégorie.



S'informer pour comprendre le monde



L'autre concours auquel ont participé les collégiens est celui de la semaine de la presse et des médias, en mars dernier. Née d’une initiative conjointe entre le Centre de lecture de Pirae, la Direction générale de l’éducation et de l’enseignement (DGEE), et en partenariat avec La dépêche de Tahiti et d'autres sponsors, l'édition 2022 avait pour thème : S’informer pour comprendre le monde. Un thème qui doit conduire à distinguer les différentes sources, comprendre les contextes de fabrication et de diffusion de l’information, connaître les usages et les effets des images et enfin savoir déconstruire un stéréotype. Ouvert de la maternelle jusqu’au lycée, ce concours permet aux élèves de comprendre le système des médias, former leur jugement critique, développer leur goût pour l’actualité et forger leur identité de citoyen.

Deux équipes d’élèves du collège de Hao, accompagnées de leurs professeurs, ont chacune traité un sujet dans leur catégorie. Ainsi, dans la catégorie collège, Donadieu, Tagipahua, Tino, Mokorea, Marie-Thérèse et Nadvège avaient choisi de profiter de la venue sur l’atoll de Nicole Bouteau et de Maina Sage, alors en campagne électorale, pour les interviewer. Ils ont opté pour un portrait croisé sur le thème Être femme et politicienne. Les collégiens y ont abordé, entre autres, le rôle, l’engagement, la parité et la représentativité d’une femme en politique. Avec cet article, ils ont remporté le deuxième prix.



D'autre part, neuf jeunes ont concouru dans la catégorie 1re année de CAP. Poehere, Pierre-Daniel, Félix, Jennifer, Terii, Tepiuvai, Alvan, Iotete, et Bianca, élèves de CAP PMH et GEMM du Cetad de Hao ont traité d'un sujet central aux Tuamotu : la gestion de l'eau. Ainsi, ils ont rappelé la problématique quotidienne à laquelle sont confrontés les Paumotu avec les gestes anti-gaspillage et le fonctionnement d’un osmoseur (ou désalinisateur). Leur sujet leur a permis de décrocher deux distinctions : le premier prix de leur catégorie et un prix d’encouragement du concours de Unes qui avait d'ailleurs été publié dans le journal La dépêche de Tahiti.





Lundi 20 Juin 2022