Poerava Van Bastolaire : “Cette victoire, c'est pour ma maman !”

Tahiti, le 21 septembre 2023 – L'étau se resserre pour les compétiteurs du Tour Tahiti Nui 2023. À deux journées de la fin de la compétition, les jambes accusent le coup et les stratégies individuelles et collectives se multiplient. Et si au classement général, on observe peu de changements, cette quatrième journée fut marquée par la victoire d'étape de Poerava Van Bastolaire, devant une Élodie Touffet en retrait.



Ce jeudi 21 septembre, la quatrième journée du Tour Tahiti Nui 2023 marquait le début de la deuxième et dernière partie de la compétition. Du côté des hommes, les athlètes ont dû se mesurer sur deux étapes : un contre-la-montre aller-retour de 13 km allant du complexe sportif de Vaihi à Hitia'a jusqu'à la mairie de Tiarei, puis une course longue distance de 70,6 km au départ de Hitia'a, direction Taravao pour un demi-tour vers le collège, pour enfin revenir sur la côte est où l'arrivée se situait au stade de Arue.



Les femmes ont, quant à elles, dû se départager sur une seule épreuve : une course de 30,7 km allant du complexe sportif de Vaihi jusqu'au stade de Arue. Des parcours dans l'ensemble plats, mais qui proposaient tout de même en dernier obstacle la montée du Tahara'a. Et à deux jours de la fin de ce Tour Tahiti Nui 2023, les athlètes ont dû redoubler de stratégie afin de se maintenir en haut du classement ou pour réduire les écarts.



Des ténors qui s'observent



La semaine commence à être longue et les jambes accusent le coup. Fort heureusement, au-delà de la condition physique, ce sont bien souvent les stratégies appliquées qui font les champions à ce type de championnat. Et à deux journées de la fin, chaque athlète connaît sur le bout des doigts son classement ainsi que les écarts qui le séparent des meneurs ou de ses poursuivants. Installé en tête du classement général depuis le début de semaine, le trio Leroy, Barket et Endeler a d'ailleurs fait bande à part. Conscients de leur avance, les trois prétendants au titre ont laissé les plus téméraires courir après une victoire d'étape sur la longue distance, alors que de leur côté, il s'agissait davantage de s'observer et de minimiser les écarts. Les trois ténors ont respectivement franchi la ligne d'arrivée en 7e (Olivier Leroy), 8e (Florian Barket) et 9e (Kahiri Endeler) position.



Mais la belle opération du jour revenait à Rayann Lachenny, remportant la première épreuve contre-la-montre et finissant 5e sur la longue distance. Victorieux la veille à Pirae, le jeune talent a montré qu'il possédait les armes pour jouer les trouble-fête sur les deux derniers jours de compétition. Et pour cause, au terme de cette quatrième journée, le jeune homme s'invitait à la 3e place au général, devant le 'aito Kahiri Endeler. Autre sensation du jour, le jeune Victor Bohal, grand vainqueur de l'étape longue distance, a confirmé sa place au sein du top 10 au classement général.



Duel de vahine



Du côté des femmes, si Élodie Touffet s'est montrée intouchable sur les trois premiers jours de compétition, ce jeudi, l'athlète a certainement levé le pied délibérément pour permettre aux autres prétendantes de s'exprimer. En effet, avec caractère mais humilité, Poerava Van Bastolaire s'est offert sa première victoire d'étape du Tour 2023 : “Ce n'est pas évident. Le niveau est élevé. Élodie est une championne qui a déjà évolué au niveau professionnel. Elle sait comment s'entraîner, elle a la discipline, etc. Et nous, on doit apprendre de son expérience.” Et la 'aito vahine ne se fait pas d'illusion : “Élodie aurait pu partir toute seule devant au retour sur le Tahara'a, mais elle a préféré jouer collectif je pense et nous laisser, Kylie et moi, nous disputer la première place. À partir de ce moment, pour moi, il fallait jouer le jeu et gagner la course. D'autant plus que mon objectif premier était de garder le maillot vert du sprint à l'issue de cette course, car les points comptaient double cette fois.” Et si la victoire était déjà savoureuse pour la jeune femme, elle fut sublimée par la présence de sa mère, venue encourager sa fille sous un soleil de plomb, malgré la maladie : “Cette victoire, aujourd'hui, c'est pour ma maman. Elle a le cancer et pourtant elle est là. Merci maman.”