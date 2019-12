Poenaiki Raioha, champion du monde pro 2019

TAHITI, le 15 décembre 2019 - Poenaiki Raioha est devenu cette nuit champion du monde de stand up paddle surf professionnel, un championnat en quatre étapes organisé par l’association des paddleurs professionnels (APP).



Poenaiki Raioha était en lice cette nuit dans la quatrième étape du championnat du monde de stand up paddle surf organisée à Gran Canaria, au large du Maroc, par l’association des paddleurs professionnels (APP). Il a pu obtenir la 3ème place en se hissant jusqu’en demi-finale. Il s’est incliné en demi-finale avec un total de 17.6 contre 17.66 pour Wellington Reis.



La défaite de Luiz Diniz dans les dernières secondes de la deuxième demi-finale a permis à Poenaiki de terminer à la première place du championnat du monde professionnel de stand up paddle surf pour la première fois de sa carrière sportive. Poenaiki Raioha était en première place avant la dernière étape, talonné par Luis Diniz, deuxième au classement.



Le titre de champion du monde s’est donc joué lors des demi-finales de la dernière étape. Poenaiki a obtenu une excellente note de 9.67 sur 10 lors de sa demi-finale. Poenaiki Raioha avait déjà le titre de champion du monde amateur ISA 2014. Il est désormais champion du monde professionnel 2019.



En larmes au moment de l'interview finale, accompagné de son grand-père Jean-Michel Raioha - et de sa grand-mère -, Poenaiki Raioha a dédié sa victoire à sa famille et à la Polynésie. SB