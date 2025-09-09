

“Plus personne n’aura d’intimité”

Tahiti, le 16 septembre 2025 – Un bâtiment de trois étages, destiné aux étudiants, est en projet pour juillet prochain, quartier de La Mission. Les habitants ont appris la nouvelle le mois dernier, se sont rapidement constitué en collectif et ont fait savoir au ministre du Logement leur opposition, non pas au projet, mais à la hauteur du bâtiment.



“Le problème c’est vraiment la hauteur du bâtiment. Juste une question vous êtes chez vous et demain un bâtiment va naître comme cela, devant votre nez et ce pour l’avenir de nos enfants comme vous le dîtes. Vous serez content ? Est-ce que vous allez accepter ? (…). Un projet comme cela c’est trop pour nous”, ce sont les propos tenus par Hiti, lundi soir lors d’une réunion à laquelle le ministre du Logement, Oraihoomana Teururai, était présent ainsi que le directeur de l’OPH, Mike Ah Tchoy, et deux élus de la majorité Thilda Harehoe et Tematai Le Gayic.

“Nos maisons risquent d’avoir des fissures” Les habitants de La Mission ont appris à leur dépens la construction de la résidence “Te Tira” composée de 15 logements destinés aux étudiants. Un bâtiment de trois étages et de près de 12 mètres de haut… bien trop haut pour les habitants du quartier qui ont exprimé leur opposition. “On aurait peut-être dû nous prévenir avant. Ce soir on s’exprime mais le 15 juillet prochain, ce bâtiment sera toujours de trois étages, cela ne va pas changer : 11 mètres 95 c’est haut. Plus personne n’aura d’intimité et j’ai vraiment le cœur serré. Ici on peut dire que c’est un quartier familial (…). Les étudiants ne vont pas pouvoir étudier ici, et les mūto’i seront là tous les week-end, pas pour venir chercher les dealers mais pour venir gronder ceux qui font la fête. En plus, il y a des tontons qui voulaient faire une maison à étage et on leur a dit qu’ils ne pouvaient pas. Et pourquoi là on peut faire trois étages ?” déplore Hiti. Tematai Le Gayic a simplement rappelé que le plan général d’aménagement est de compétence communale



Le président du collectif “Te Tira” Tehei Boniface l’assure : “À notre grande surprise nous avons vu ce panneau affiché du jour au lendemain et on s’est interrogé sur la hauteur de ce bâtiment.” Il affirme avoir “sondé l’avis” des habitants du quartier. La hauteur du bâtiment est la principale doléance qui ressort de cette enquête, selon lui. “C’est vraiment dommage qu'ils n'aient pas demandé l'avis des gens du quartier c’est pour cela qu’on a monté le collectif”. Tehei Boniface souligne tout de même être “satisfait” que le ministre du Logement se soit déplacé pour écouter leurs doléances et surtout pour leur donner des éléments de réponse.



De son côté Savino, membre du bureau de ce collectif, estime que cette réunion a été “positive même s’il y a encore des points à régler mais ils vont revenir pour nous mettre au courant”. Lui aussi assure ne pas être “contre”, si ce n’était “la hauteur du bâtiment”. Ce dernier a même proposé de racheter le terrain si le projet venait à être abandonné… Une proposition qui a bien fait rire l’assistance. Cela étant, il assure être rassuré car le ministre du Logement, Oraihoomana Teururai, leur a annoncé “qu’il allait chercher un moyen” de satisfaire leurs attentes.



Car sur place, nombreuses sont les oppositions. “Nous n’aurons plus d’intimité, et nos maisons risquent d’avoir des fissures avec les travaux car elles ont plus de 20 ans. On fait comment, si c’est le cas ?” interpelle Teahi.



Et concernant la hauteur du bâtiment le représentant Tavini Tematai Le Gayic a interpellé les riverains présents en leur faisant observer que “si de trois étages on passe à un étage, ce projet ne servira plus à rien. Il faudra le faire ailleurs, car investir plusieurs millions pour cinq chambres cela ne sert à rien”. Mais pour l’élu de la majorité, candidat à Papeete aux prochaines élections municipales, “la leçon à retenir, c’est qu’avant de construire il faut venir voir les habitants”.



Questions de sécurité “Les tôles installées réduisent fortement la visibilité, a plusieurs reprises des véhicules ont failli entrer en collision à la sortie du chemin. Ce n’est plus une simple gêne, c’est un risque réel d’accident grave si aucunes mesures de sécurisation rapide n’est mise en place”, a observé Bruno lors de cette réunion avec le ministre.



Mahanafanau de son côté a fait part de son inquiétude par rapport aux allées et venues des camions pendant les travaux : “Nos enfants et nous-mêmes allons à pied jusqu’à l’école, comment est-ce qu’on va faire maintenant (…) en plus il y aura de la poussière aussi, ce sera un vrai problème de sécurité.”

Oraihoomana Teururai, ministre du Logement “On va essayer de voir ce qu’il est possible de faire” “Il y a déjà de l’argent qui a été injecté dans ce projet donc l’arrêter c’est compliqué. En revanche je vais voir avec l’OPH s’il est possible de remanier le projet en optimisant les aménagements intérieurs pour gagner de l’espace. Dans les plans chaque studio a ses propres toilettes, etc. Je ne peux rien vous promettre mais ce que je peux vous dire c’est qu’on va regarder le projet et revenir vers vous pour vous faire des propositions pour que les jeunes qui étudient puissent avoir un logement. On dit que le Pays est propriétaire de beaucoup de terres, ce n’est pas le cas. Le Pays n’est pas propriétaire de beaucoup de terres et notamment à Papeete. Le peu de foncier dont on est propriétaire à Papeete est déjà construit. Ce terrain-là on l’a acheté et donc il faut bien qu’on l’exploite parce que sinon l’argent qu’on a mis dedans va servir à rien. On va essayer de voir ce qu’il est possible de faire et on va revenir vers vous pour vous présenter cela (…). J’espère qu’on va trouver ensemble quelque chose qui soit acceptable pour tout le monde.”

