Plus de trois semaines sans réseau à Kaukura

Tahiti, le 7 juin 2021 - Depuis le 16 mai dernier, les habitants de Kaukura n'ont plus de réseau mobile. Les abonnés sont "en colère" et demandent un dégrèvement de leur facture. Du côté de Onati, on assure que le problème doit être réglé dans la semaine.



Les abonnés de Vini à Kaukura sont "en colère" et le font savoir au travers d'une pétition qui circule actuellement sur cet atoll des Tuamotu. En effet depuis le 16 mai ces derniers n'ont plus accès au réseau Vini. "Ce n'est pas la première fois", assure un habitant de Kaukura. Les utilisateurs du réseau se disent "pénalisés" car ils ne peuvent ni "travailler", ni "communiquer, ou avoir des nouvelles de leurs proches", indique la pétition. Les habitants de Kaukura se disent "lassés" d'attendre une action de l'opérateur et réclament "des dispenses de paiement de nos factures" pour cette période de panne qui a duré précisément "trois semaines et deux jours". Les habitants demandent aussi à ce qu'il y ait un technicien sur leur atoll. Effectivement, sur certains atolls des Tuamotu, il y a un technicien pour plusieurs îles. C'est le cas de Kaukura, où le technicien est basé à Arutua et doit également s'occuper de Apataki.