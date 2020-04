Plus de 840 millions d’aides en cours de versement

L’Indemnité exceptionnelle (IE) concerne les salariés en CDI qui avaient été licenciés entre le 1er mars et le 30 avril et les personnes en CDD, les extras et les intérimaires dont les contrats n’ont pas été renouvelés du 1er au 31 mars. En tout, 28 entreprises de plus de 10 salariés qui ont déposé des demandes. 50% de ces demandeurs appartiennent au secteur de l’hôtellerie. Par ailleurs, 208 entreprises de moins de 10 salariés ont également déposé des états nominatifs. Il s’agit tout d’abord d’entreprises liées à l’hôtellerie pour 40% des demandes.



Mardi, 850 dossiers concernant les salariés, extras et intérimaires étaient en cours de paiement. Le montant total de l’aide versé est de 79 550 000 Fcfp.