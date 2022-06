Plus de 7 millions de Fcfp de subventions pour les services civiques

Tahiti, le 21 juin 2022 – L’Agence du Service civique met à disposition des organismes polynésiens agréés une enveloppe de plus de 7 millions de Fcfp pour financer leurs projets. Les candidatures doivent être déposées le 29 juillet au plus tard.



Avis à tous les organismes agréés au titre de l’engagement de Service civique : vous avez un peu plus d’un mois pour déposer une lettre d’intention de candidature afin de bénéficier d’une subvention pouvant atteindre près de 1,2 million de Fcfp maximum par projet. Ce dispositif d’aide est mis en place par l’Agence du Service civique “pour soutenir les projets complémentaires ou innovants dans le cadre” de ses missions. Au total, l’enveloppe attribuée au dispositif est de 7 159 905 Fcfp. Les projets retenus sont à réaliser ou doivent débuter en 2022, dans une île polynésienne.



L’objectif de cet appel à projets, diffusé par communiqué du haut-commissariat ce mardi, est de “favoriser des actions de partage des compétences et des expériences afin d’optimiser le dispositif du Service civique en Polynésie”. Ainsi, les projets éligibles doivent proposer aux jeunes une action innovante ou un parcours complémentaire au sein des thématiques existantes, ou bien une action permettant de regrouper des volontaires pour fédérer leurs compétences et leurs expériences. Peuvent déposer une demande de subvention les organismes d’accueil dont le siège social est domicilié en Polynésie, ainsi que les titulaires d’un agrément local ou international.



La lettre d’intention de candidature doit être déposée le 29 juillet et le dossier le 31 août au plus tard, auprès du Bureau de l’appui à la mobilité et à l’insertion de la Direction des interventions de l’État du haut-commissariat (contact : Rose-Marie Levin, référente du Service civique en Polynésie française, au 40.46.84.22. ou par e-mail

Rédigé par Lucie Ceccarelli le Mardi 21 Juin 2022 à 19:24 | Lu 132 fois