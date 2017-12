Plus de 600 enfants ont célébré Noël au Haut-commissariat

PAPEETE, le 18/12/2017 - Une fête de Noël a été offerte, vendredi, aux enfants des personnels du Haut-Commissariat, de la Police nationale, des ministères économiques et financiers de l’Etat ainsi qu’à un groupe d’enfants issus de familles suivies par la Direction des affaires sociales.



C'était l'effervescence vendredi, dans les jardins de la résidence du Haut-commissaire. Plus de 600 enfants étaient réunis pour célébrer Noël.



Un événement organisé par l'association des personnels du Haut-commissariat, Maeva 115, pour " les enfants du personnel du Haut-commissariat, de la Police nationale, des ministères économiques et financiers de l’Etat ainsi qu’un groupe d’enfants issus de familles suivies par la Direction des affaires sociales ", indique un communiqué.



Plusieurs activités étaient programmées (bouées, manèges, promenades en poney, spectacles de magie…).



À la fin de la journée, six pères Noël étaient présents pour la distribution des cadeaux.