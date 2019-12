Plus de 2 800 élèves engagés au cross de Polynésie

Tahiti, le 3 décembre 2019 - La Confédération du sport scolaire et universitaire (CSSU) a organisé ce mardi à l'hippodrome de Pirae la 29e édition du championnat de Polynésie de cross scolaire. 2 848 élèves, dont 383 issus des îles, ont participé à cet événement incontournable.



L'élite du cross scolaire polynésien avait rendez-vous ce mardi à l'hippodrome de Pirae, pour le 29ème championnat de Polynésie de cross scolaire, organisé par la Confédération du sport scolaire et universitaire (CSSU). Entre 30 000 et 35 000 élèves ont participé entre septembre et novembre aux différentes phases sélectives – cross d'établissement et de district – et finalement 2 848 jeunes athlètes, dont 383 issus des îles, ont validé leur ticket pour le grand final. Au programme de la journée pas moins de 12 courses, avec des distances de parcours allant de 1 300 mètres pour les poussins, jusqu'à 4 200 mètres pour les plus grands.



Avant le départ de la première course, certains élèves accompagnés de leurs professeurs ou instituteurs en ont profité pour prendre connaissance des parcours des différentes catégories, d’autres ont commencé à élaborer des stratégies de course avec leurs petits protégés. "Le parcours est quasiment le même chaque année, mais comme on le dit, on n'est jamais assez bien préparé et puis cela permet aux nouveaux de s'imprégner du parcours avant le départ de la course", confie un professeur d'EPS.