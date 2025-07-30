

Plus de 2.000 enfants à la rue en France: le cri d'alerte des associations

Paris, France | AFP | jeudi 28/08/2025 - Plus de 2.000 enfants dorment à la rue en France faute de places d'hébergement d'urgence disponibles, un nombre en forte hausse depuis plusieurs années, dénoncent des associations, qui appellent au sursaut de l’État.



Le nombre d'enfants sans abri dans le pays a progressé de 6% par rapport à l'an dernier et de 30% par rapport à 2022, selon le baromètre publié jeudi par Unicef France et la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS).



Arrivé d'Italie en France il y a cinq ans, Jayyed, 11 ans, a longtemps connu la rue à Lyon (centre), avec ses deux petites sœurs et ses parents. "On dormait sur des morceaux de carton, j'avais du mal à dormir, j'avais peur qu'on soit agressé", témoigne-t-il. Pour aller à l'école, "je ne pouvais pas prendre de douche, juste me laver les mains dans des fontaines".



Depuis deux mois, sa famille est à l'abri, dans une maison, prêtée via une convention avec une association, à la suite d'une mobilisation du collectif Jamais sans toit.



Les enfants qui connaissent la rue gardent des séquelles: "du retard scolaire", parfois un "décrochage" et "une santé détériorée", a expliqué Juliette Murtin, membre du collectif.



La hausse de leur nombre s'explique par de multiples facteurs, selon les associations, à commencer par la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence, combinée à une crise du logement.



Au moins 400.000 mineurs sont sans domicile fixe dans l'Union européenne et au Royaume-Uni, et des millions d'autres sont mal-logés, selon une estimation publiée jeudi par la Fédération européenne des associations travaillant avec des personnes sans-abri (Feantsa) publiée fin 2024.



La situation est particulièrement alarmante au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, selon l'Unicef.



Plusieurs rapports officiels ont récemment estimé que l'Etat français ne remplissait pas correctement sa mission en matière de politique d'hébergement des personnes sans-abri et des demandeurs d'asile.



Un rapport officiel publié en juillet estimait que le programme d'hébergement d'urgence de la France souffre d'une sous-budgétisation chronique et d'un déficit de pilotage.



Sollicité par l'AFP, le ministère du logement a assuré que le nombre de places en structure d'hébergement était stabilisé depuis 2021 "malgré le contexte budgétaire contraint".



Les associations réclament la création de 10.000 places supplémentaires, dont un millier pour les femmes enceintes ou sortant de la maternité.

