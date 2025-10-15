

Plus de 150.000 personnes évacuées aux Philippines à l'approche d'un typhon

Manille, Philippines | AFP | lundi 03/11/2025 - Plus de 150.000 personnes ont été évacuées lundi dans les provinces côtières des Philippines à l'approche du puissant typhon Kalmaegi, selon les autorités locales.



Le typhon s'approche de l'archipel des Visayas avec des vents de 140 km/h et des rafales atteignant jusqu'à 170 km/h, selon le service météorologique national.



À 20H00 heure locale, "près de 156.000 personnes" avaient été évacuées de manière préventive, a déclaré Rafaelito Alejandro, administrateur adjoint du bureau de la défense civile, lors d'une conférence de presse, ajoutant que le typhon devrait toucher terre après minuit.



Un peu plus tôt, Roel Montesa, responsable de la gestion des catastrophes naturelles, avait indiqué que des évacuations étaient en cours à Palo et Tanauan. Ces deux circonscriptions, peuplées au total de 140.000 personnes selon le dernier recensement de 2024, avaient déjà été frappées durement en 2013 par le super typhon Haiyan, qui avait tué au moins 6.000 personnes.



Des milliers de mises à l'abri ont par ailleurs lieu depuis dimanche sur l'île voisine de Samar, où des vagues de trois mètres sont attendues, selon un responsable de la défense civile, Randy Nicart.



Et 10.000 à 15.000 personnes sont amenées en lieu sûr dans la province voisine des îles Dinagat, selon son gouverneur, Nilo Demerey.



"Pour l'instant, il y a de fortes pluies et du vent. Nous sommes assis sur les escaliers et prions tout en essayant d'évaluer la force du typhon," a déclaré à l'AFP Miriam Vargas, une mère célibataire de 34 ans, assise dans l'obscurité avec ses deux enfants dans la province de Dinagat.



"Le vent siffle et on entend le bruit d'objets qui tombent. L'électricité est coupée depuis environ une heure, et nous ne pouvons rien voir", a-t-elle raconté.



La responsable des catastrophes, Joy Conales, a déclaré que les habitants de la ville de Loreto, située à Dinagat, ont été invités à évacuer vers des zones plus élevées. La ville dispose d'une digue d'une hauteur d'un étage destinée à protéger le centre-ville des vagues.



Chaque année, une vingtaine de tempêtes ou typhons frappent les Philippines ou s'en approchent, les régions les plus pauvres du pays étant généralement les plus durement touchées. La météorologue Charmaine Varilla s'attend à ce que "trois à cinq" autres tempêtes frappent le pays asiatique d'ici la fin de l'année, explique-t-elle à l'AFP.



Les Philippines ont été frappées par une tempête et un typhon meurtriers en septembre, Bualoi et Ragasa.



Selon les experts, le changement climatique favorise des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses.

le Lundi 3 Novembre 2025 à 04:18






