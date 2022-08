Plus de 110 exposants à Mama’o pour attaquer la rentrée

Tahiti, le 4 août 2022 – Depuis jeudi et jusqu’à dimanche, le Salon de la rentrée, des sports et des loisirs se tient au parc d’expositions de Mama’o. En plus de l’habituel espace shopping, qui permet de s’équiper pour la rentrée, et des diverses animations, conférences et démonstrations prévues, le chapiteau dédié aux activités ludiques et sportives permet de faire le plein d’idées d’activités pour l’année à venir, pour les enfants mais aussi leurs parents.



Le Salon de la rentrée, des sports et des loisirs a ouvert ses portes jeudi au parc d’expositions de Mama’o. La pluie n’a pas découragé les visiteurs, qui devraient être plus nombreux tout au long de ce week-end. “Le salon est divisé en un espace shopping spécial rentrée et un autre dédié aux activités extra-scolaires”, décrit Jennifer Pontini, directrice de DB Tahiti, l’organisateur de l’événement. “Ce dernier chapiteau abrite plein de disciplines sportives, du soutien scolaire et même des associations. L’idée, c’est que les familles puissent y trouver des activités où inscrire leurs enfants à l’année. Mais il y a également des cours pour adultes. C’est également l’occasion de découvrir des disciplines qu’on n’a pas l’habitude de voir, comme Swing In Tahiti, qui propose de la danse de salon. Il y a également des gens qui viennent de lancer leur activité, comme Polykids (lire encadré). Cela leur permet de se faire connaître.”



Au fond du salon, un grand chapiteau abrite les initiations et les démonstrations sportives (voir programme en encadré), à proximité d’une bouée gonflable pour les petits et d’un parcours à vélo pour ceux qui souhaitent s’essayer au cyclisme. Nouveauté cette année, une salle de conférences climatisée accueille différents intervenants sur les quatre jours que dure le salon. En tout, plus de 110 exposants sont réunis sur le site.



“Le temps fort du salon, c’est le grand challenge d’aviron indoor organisé par la Fédération polynésienne d’aviron vendredi, de 14 à 17 heures. Il y a différentes catégories, à partir de 14 ans. Il est possible de s’inscrire à l’avance sur Facebook ou bien directement sur place, avec un certificat médical.” La participation est de 500 Fcfp. Pour tester cette activité, trouver celle qui vous conviendra pour cette année ou tout simplement flâner en famille, rendez-vous à Mama’o, de 8 h 30 à 17 h 30, jusque dimanche.



Les Ateliers by Envol, danse, musique, arts plastiques et cours de langue en un même endroit Parmi les exposants présents, un grand stand retient l’attention. Il regroupe plusieurs prestataires en danse, musique, loisirs créatifs et langues, qui se sont associés depuis l’année dernière en un seul lieu, Les Ateliers by Envol, à Punaauia. “On est tous indépendants mais on se réunit ensemble dans cette structure pour donner nos cours. L’idée, c’est que les enfants viennent à un seul endroit et puissent passer d’un atelier à l’autre sans que les parents ne doivent les déplacer en voiture”, explique Émilie Chauprade, professeure de danse moderne. “Je propose de l’éveil et de l’initiation à la danse à partir de 3 ans puis des cours plus techniques pour les enfants en élémentaire. Ensuite, une autre professeure prend le relais en danse contemporaine et en yoga pour les collégiens et les adultes.” Kevin Wong Kam Sang, quant à lui, anime les ateliers musicaux et de danse à deux. “Dans mes cours de guitare, je regroupe les élèves par niveau, quel que soit leur âge”, explique-t-il. “Les parents sont donc les bienvenus, cela permet de partager une activité en famille. Même principe pendant mes cours de ukulele le jeudi, j’accueille tous ceux qui veulent venir, parents et enfants. Et le soir, j’enseigne la kizomba.” L’ensemble des ateliers va débuter la semaine du 15 août, pour une inscription à la carte.



Polykids, des ateliers de création graphique sur l’univers du jeu vidéo Guillaume Clarys participe pour la première fois au Salon de la rentrée, des sports et des loisirs. Il est le créateur de Polykids, “des ateliers où l’on pratique différentes techniques, de la modélisation 3D, de la programmation et du dessin numérique, autour d’un seul fil conducteur, la création d’un jeu vidéo. Le programme est adapté aux enfants à partir de 9 ans jusqu’aux adolescents de 17 ans. C’est une activité nouvelle pour cette tranche d’âge en Polynésie. J’ai commencé l’année dernière en incubation et maintenant, on démarre réellement les choses dans des espaces mieux implantés. Les ateliers vont se dérouler à la CCISM à Papeete le mercredi après-midi et à la Polynesian Factory à Pirae le vendredi après-midi. On propose deux formules : en périscolaire à l’année pour 2 heures par semaine ou en kids camp pendant les vacances scolaires sur une seule thématique, lors de stages de jeux vidéo, de montage vidéo, de modélisation 3D ou de dessin numérique.”

Programme des animations Tous les jours : snookball et jeux de ballon / tours de magie / initiation au cyclisme / bouée gonflable



Vendredi : initiation à l’escrime de 13 heures à 13 h 45 / maquillage pour enfants de 15 heures à 17 h 30 / compétition d’aviron indoor de 14 à 17 heures



Samedi : démonstration de skate et cours d’aquarelle de 9 à 10 heures / initiation à l’escrime de 10 h 30 à 11 heures / démonstration de hip-hop de 11 heures à 12 h 30 / démonstration et initiation de danse swing de 12 h 30 à 13 h 30 / initiation au squash de 14 à 15 heures / démonstration de ‘ori Tahiti de 15 h 30 à 16 h 30



Dimanche : démonstration de hip-hop de 9 à 10 heures / initiation au squash de 10 h 30 à 11 h 30 / maquillage pour enfants de 10 à 13 heures et de 14 heures à 17 h 30 / cours de tressage de midi à 13 heures / démonstration de skate de 12 h 30 à 13 h 30 / démonstration et initiation de danse swing de 14 à 15 heures / cours de tai chi de 15 h 30 à 16 h 30

Planning des conférences “Les thérapies énergétiques : fonctionnement, efficacité…” avec Tahiti Zen Institut, vendredi de 10 à 11 heures



“Sensibilisation à l’amélioration de la vie des personnes atteintes d’autismes” avec l’association Entre deux mondes, samedi de 10 à 11 heures et dimanche de 13 à 14 heures



“Les thérapies naturelles issues de la médecine chinoise” avec ‘Oa’oa Bien-être, samedi de 14 à 15 heures et dimanche de 11 heures à midi



“La communication parents/enfants” avec Art Hypnose Tahiti, samedi de 15 h 30 à 16 h 30



“Concentration et angoisses à l’école, aides aux dyslexiques, l’apprentissage facilité des langues (méthode)” avec le Centre de musicothérapie, dimanche de 9 à 10 heures





Rédigé par Lucie Ceccarelli le Jeudi 4 Août 2022 à 18:18 | Lu 236 fois