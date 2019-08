Plus de 109 000 touristes accueillis entre janvier et juin

PAPEETE, le 8 août 2019 - Les derniers chiffres de la fréquentation touristique publiés ce jeudi par l’Institut de la statistique en Polynésie française (ISPF) pour le mois de juin montrent une progression de 10,9 % par rapport à juin 2018. Au cours du premier semestre 2019 le fenua a accueilli 109 919 touristes.



Un nouveau bond de la fréquentation touristique en Polynésie française. Selon les derniers chiffres de l’Institut de la statistique en Polynésie française (ISPF) publiés ce jeudi, en juin dernier le nombre de visiteurs a progressé de 10,9% par rapport à juin 2018. Depuis le début de l’année 2019, la Polynésie française a accueilli 109 919 touristes, soit une hausse de 13,9 % par rapport à l’année précédente.



La hausse des effectifs touristiques se conjugue à la croissance du nombre d’excursionnistes (+ 8 200 personnes) depuis le début de l’année. Cette hausse est liée à la progression du nombre de croisières (32 sur les deux premiers trimestres 2019 contre 24 sur la même période en 2018).



L’Amérique du Nord et la France sont les principaux marchés présents en Polynésie française pour la période concernée. Ils représentent 64 % des effectifs touristiques et contribuent pour 12,2 points à la hausse mensuelle.



Dans l’hébergement marchand, la hausse provient de l’hébergement marchand terrestre (+ 15 %) ; l’hébergement flottant est quasi-stable (- 1,9 %). Toutes les structures d’hébergement marchand terrestre profitent de cette croissance. Même si les effectifs en location de vacances (+ 45 % sur un an) et en pension de famille (+ 15 %) progressent fortement, la hausse de la fréquentation dans l’hôtellerie (+ 11 %) est celle qui contribue le plus à la croissance (9,5 points).



En cumul sur le premier semestre, les effectifs terrestres marchands progressent de 14,7 %. Cette hausse qui concerne l’ensemble des structures d’hébergement explique plus de 70 % des arrivées touristiques additionnelles du semestre.