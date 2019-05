Plus de 1000 ans d'histoire de Tahiti en dix chapitres

Papeete, le 14 mai 2019 - La maison des éditions Au vent des îles vient de publier "Une histoire de Tahiti, des origines à nos jours", un livre sans aucun doute destiné à un bel avenir…. Rédigé par un collectif d'auteurs sous la direction d'Éric Conte, ce livre réussit pour la première fois à synthétiser en 355 pages plus de 1 000 ans d'histoire de Tahiti et des îles de la Société.



C'est une véritable petite "bible" pour tous ceux qui veulent connaître l'histoire de Tahiti et des îles de la Société qui vient de sortir Au vent des îles ! Pour la première fois, un livre, intitulé, Une histoire de Tahiti, des origines à nos jours , synthétise plus de 1000 ans d'histoire en dix chapitres, rédigés chacun par des spécialistes. Les auteurs ont volontairement souhaité arrêter la présentation de l'histoire-sociopolitique à l'année 2004 avec le début du Taui. "On manque de recul pour l'analyse historique" , précise Éric Conte. Toutefois, l'approche culturelle se poursuit, elle, jusqu'à nos jours.



L'initiative de cet ouvrage collectif est venue d'Éric Conte, il y a dix ans. "J'ai fait le constat qu'il n'existait pas d'ouvrage synthétique couvrant l'ensemble de l'histoire de Tahiti et des îles de la Société depuis l'arrivée des premiers Polynésiens jusqu'à la période contemporaine. J'ai vu qu'il y avait une possibilité à l'université avec les compétences des enseignants chercheurs et des chargés de cours qui viennent donner des cours ici. J'ai alors demandé à un certain nombre de collègues d'écrire l'histoire de Tahiti en dix chapitres" , explique Éric Conte, actuel directeur de la Maison des Sciences de l’Homme du Pacifique.