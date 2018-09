Plus de 10 m3 de déchets récoltés à Paea

PAEA, le 10 septembre 2018 - L'opération de nettoyage de la commune de Paea s'est bien déroulée, samedi dernier. Plus d'une centaine de bénévoles ont participé à cette deuxième édition. À la fin de cette opération, ce sont plus de 10 m3 de déchets qui ont été récoltés, entre le PK 18,5 et le PK 29.



Plus d'une centaine de volontaires ont répondu présent. " Munis de sacs et de gants, ils ont sillonné les plages, les bords de route, les servitudes, les vallées, les embouchures de rivières, le port de pêche et le lagon ", indique un communiqué.



À la fin de l'opération, ce sont plus de " 10 mètres cubes de déchets qui ont été ramassés par les bénévoles ". Un résultat qui encourage la municipalité à réitérer cet événement tous les trois mois, puisqu'à la dernière édition, plus " de 15 mètres cubes de déchets avaient été récoltés ".