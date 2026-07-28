

Plus de 1 000 participants attendus pour le 3e Ekiden

Tahiti, le 3 août 2026 - Le samedi 22 août, de 14 à 21 heures, se dérouleront les courses Ekiden en relais à Punaauia.



L’Ekiden est une course originale venue du Japon que l’on pourrait traduire par “marathon relais”. La Fédération d’athlétisme de Polynésie Française (FAPF) organise la 3e édition de cette grande manifestation sportive le samedi 22 août, de 14 à 21 heures. Grâce à des distances courtes (entre 5 et 10 km), l’Ekiden et le Half Ekiden sont accessibles au plus grand nombre. Plus de 1 000 participants sont attendus sur place et la fédération espère autant de public pour les encourager avec une centaine de bénévoles sur le parcours pour assurer leur sécurité.



Une partie des bénéfices est reversée à l’association Mania Te Miti (soutien aux accompagnants de personnes en soins palliatifs) et une collecte de tee-shirts de course est organisée au profit de l’association Te Vai-ete du père Christophe.



La course est aussi éco-responsable avec la limitation d’utilisation du plastique et le soutien de l’association Mama Natura pour le ramassage et le tri des déchets.



Une course pour les jeunes (quatre coureurs benjamins et minimes parcourant entre 1 et 2 km) est aussi ouverte à 40 équipes.



Le parcours est un peu inhabituel puisqu’il part de la mairie de Punaauia vers la contre-allée de la route des Plaines et retour.



Rédigé par Bertrand Prévost le Lundi 3 Août 2026 à 18:58 | Lu 206 fois



