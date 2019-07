Plus d’un tiers de grévistes à l’OPT

Où en sont les discussions avec les syndicats ?



« Il y a eu des cahier de revendications déposés il y a plus d’un mois. On avait répondu en détail, envoyé un courrier en bonne et due forme en juin dernier. Les syndicats n’ont visiblement pas été convaincus puisqu’il y eu des préavis. Des négociations se sont ensuite tenues la semaine dernière. Il y a eu des allers et retours de protocoles avec les organisations syndicales vendredi et samedi. Et les syndicats ont certainement estimé que ce n’était pas suffisant, puisque la grève a effectivement été amorcée ce matin (hier, NDLR) à minuit. Nous serons amenés à nous voir dans les deux jours. On dialoguera et on négociera les points d’accroche. Sachant qu’on a déjà accepté pas mal de points, plus d’une trentaine. »



Les grévistes craignent un plan social, notamment à Fare Rata ?



« Lorsque le CA avait approuvé le plan Ambition 2020, il y avait plusieurs scénarios. Et le scénario qui avait été retenu, c’était pas de licenciements, pas de plan social, mais des recherches d’économies. Des recherches d’optimisations, des départs volontaires non remplacés… Nous menons également des réflexions avec le gouvernement sur différentes pistes, financières et fiscales. Grace à la nouvelle organisation, on a eu une nouvelle subvention pour les activités postales dans les iles éloignées. Ce sont 700 millions qui vont bientôt passer au conseil des ministres. Ce qui est sur la table, c’est la pérennité de cette subvention. Mais il faudra en plus mettre en place l’intégration fiscale. A défaut, clairement il devra y avoir des subventions d’équilibre des acticités postales et services financiers. »