Plongez dans “Les récifs du temps”

Tahiti, le 28 mai 2025 – Pour sa troisième exposition à l’occasion de la Journée mondiale de l’océan, l’association Tama no te tairoto présente une soixantaine de photographies et œuvres d’art locales, complétées par des ateliers scolaires et deux conférences grand public, jeudi 5 et vendredi 6 juin, à l’InterContinental Tahiti. L’occasion d’en apprendre plus sur le corail en tant que “mémoire vivante de l’océan” à préserver.



La Polynésie française compte 15 000 km2 de récifs et de lagons, une superficie quatre fois plus vaste que celle des terres émergées que l’association Tama no te tairoto propose de découvrir dans le cadre de l’exposition “Les récifs du temps : le corail, mémoire vivante de l’océan”.



L’invitation est lancée pour la Journée mondiale de l’océan et l’Année de la mer : “À travers un parcours visuel sensible, cette exposition explore la beauté fragile des récifs coralliens, témoins de l’histoire de notre planète. Écosystèmes millénaires, les récifs coralliens influencent la société polynésienne depuis des générations, mais sont aujourd’hui menacés par les activités humaines. Entre art et science, les photographies sous-marines et les installations artistiques révèlent le corail comme une mémoire vivante de l’océan, un archiviste du climat, des écosystèmes et du passage du temps.”

Une réflexion poétique et engagée Au total, ce sont 32 photos et 30 œuvres d’art de 17 artistes locaux qui seront présentées, complétées par des ateliers à destination des scolaires et deux conférences grand public avec les spécialistes Flora Devatine, Guillaume Molle, Coralie Perrin et Ihirau Piton parmi les intervenants. “L’exposition invite les visiteurs à découvrir les récifs d’hier, d’aujourd’hui et de demain, et propose une réflexion poétique et engagée sur la relation entre l’être humain et le monde corallien. Elle souligne à la fois la résilience et la vulnérabilité de ces trésors sous-marins, tout en éveillant les consciences et en célébrant la vie corallienne sous toutes ses formes”, est-il annoncé.



Cette troisième exposition annuelle est l’occasion pour l’association Tama no te tairoto, présidée et cofondée par Vetea Liao, de continuer à sensibiliser la population polynésienne à la préservation de la biodiversité marine, dans la continuité de ses projets en sciences participatives comme l’observation de la ponte synchronisée des Porites rus. Cette approche locale aura prochainement une résonnance internationale, puisque l’association compte parmi les acteurs locaux mobilisés “pour présenter à la communauté mondiale des actions et solutions en faveur de la protection de l’océan” lors de la 3ᵉ Conférence des Nations Unies sur l’océan (UNOC 3), qui se tiendra à partir du 9 juin, à Nice.



Jeudi 5 et vendredi 6 juin, à l’hôtel InterContinental Tahiti Resort & Spa (salle Hibiscus-Tipanier). Entrée gratuite.

Jeudi 5 juin : ateliers scolaires sur inscription (12-16 heures), vernissage de l’exposition et ouverture au public (17 heures) et conférence “Le corail dans la culture polynésienne” (18 h 30).

Vendredi 6 juin : ateliers scolaires sur inscription (8-16 heures), ouverture au public (16 h 30) et conférence “L’avenir de nos récifs coralliens”, suivie d’un retour sur le projet “Connected by the reef” (18 h 30). Plus d’infos sur la page Facebook “Tama no te tairoto”. Inscriptions scolaires :



