Planning politique et médiatique pour Moetai Brotherson

Après la Corée du sud, où Moetai Brotherson assistait en compagnie des représentants des Îles du Pacifique à la Conférence consacrée à la coopération internationale dans le domaine des océans et de la pêche, le président s'est envolé pour Paris où il a atterri jeudi soir, heure de Paris.



Moetai Brotherson aura ainsi un programme très chargé lors des quatre jours qu'il va passer à Paris. Des rendez-vous qu'il avait lui-même annoncé sont maintenus, comme la visite au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, avec semble-t-il la présence de Jean-François Carenco, ministre délégué pour un déjeuner mardi midi. Il pourrait aussi rendre visite à la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, dont on annonce la venue en Polynésie française dans le courant du mois d'août pour le dossier des épreuves de surf des Jeux Olympiques à Teahupo'o.



C'est sur ce même dossier que Moetai Brotherson rencontrera Tony Estanguet, président du comité d'organisation de ces JO 2024 lundi après-midi.



Un passage à l'Assemblée nationale semble inévitable pour le nouveau président afin d'acter sa démission de son poste de député de la République et faire ses adieux à délégation outre-mer qu'il présidait depuis 2022.



Mais d'autres rencontres peuvent encore alourdir un agenda déjà bien chargé. Ce lundi, il rencontrera Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la Mer.



Ses autres rendez-vous semblent plus médiatiques tant le nouveau président du Pays représente une curiosité pour les médias nationaux, avides de rencontrer ce nouveau leader indépendantiste à la tête de la Polynésie française. Il sera sur le plateau de public Sénat lundi matin à 8 heures, et sera invité sur le plateau TV de l'émission Outre-mer 1ère.



Plusieurs autres rendez-vous médiatiques seraient à l'ordre du jour, ainsi qu'une réunion avec la maire de Paris, Anne Hidalgo.

