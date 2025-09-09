

Plainte contre Gilles King pour « exercice illégal de la médecine »

Tahiti, le 17 septembre 2025 – Le Conseil de l'ordre des médecins a déposé une plainte pour « exercice illégal de la médecine » à l'encontre de Gilles King, le conférencier mystique qui attire les foules à Tahiti et qui s'est attiré la sympathie de plusieurs élus polynésiens.



Dans un dossier publié le 11 septembre dernier, Tahiti Infos revenait longuement sur le succès de Gilles Neplaz, alias « Gilles King », un conférencier mystique qui sévit à Tahiti en tenant des conférences au cours desquelles il propose des techniques alternatives aux soins traditionnels. Selon les éléments et témoignages recueillis dans le cadre de cet article, il apparaissait que Gilles Neplaz était notamment soutenu par des élus parmi lesquels Oscar Temaru, Teura Iriti ou bien encore Gaston Tong Sang. Au travers des réseaux sociaux et de ses conférences, « Gilles King » prétend notamment avoir guéri des cancers par la seule force de son pouvoir spirituel.



Le 2 juillet dernier, l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale (Arass) avait saisi le président du Conseil de l'ordre des médecins qui a donc décidé de porter plainte pour exercice illégal de la médecine. Une qualification qui correspond au fait « pour une personne non habilitée légalement, d'établir un diagnostic ou un traitement de maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par acte personnels, consultations variables ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient ». Le parquet a confirmé jeudi matin qu'une enquête allait certainement être ouverte.

