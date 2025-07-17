

Pirate, une nouvelle recrue pour la gendarmerie au Fenua

Tahiti, le 11 août 2025 - La gendarmerie de Polynésie française a accueilli, mercredi dernier, Pirate, un berger malinois qui va venir renforcer les rangs de la brigade cynophile du Peloton de surveillance et d'intervention de Faa'a.



Une nouvelle recrue à quatre pattes pour la gendarmerie au Fenua. Un berger malinois nommé Pirate est en effet arrivé sur le territoire mercredi dernier, tel que le rapporte la gendarmerie dans un post publié sur sa page Facebook. Après trois mois de formation au Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie de Gramat dans le lot, l'adjudant Cyrille a "brillamment validé sa spécialité" avec Pirate.



"Engagé dans la spécialité SAMBI (stupéfiants, armes, munitions, billets), il a rejoint le stage 193, composé de 24 stagiaires répartis selon les spécialités cynophiles SAMBI. Après avoir réussi les premiers examens d’obéissance et de détection", le binôme a "poursuivi son entraînement en Normandie, à Évreux, pour une mise en situation grandeur nature, avec une accoutumance au bateau grâce au soutien de la brigade fluviale de Rouen". A l'issue du stage, le duo a "validé avec succès l’ensemble des épreuves finales : recherche en bâtiment, dans un véhicule, sur valises et sur personnes".



Retraite méritée pour Famas



Pirate va désormais rejoindre la brigade cynophile du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de Faa'a où il devra encore affiner son "flair pour s'adapter aux produits locaux, notamment au cannabis, légèrement différent de celui de métropole" mais il est d'ores et déjà capable de détecter de l'ice. D'ici peu de temps, c'est un autre chien de la brigade, Famas, qui prendra quant à lui une retraite officielle bien méritée dans la famille de son maître. Outre Pirate, qui va donc remplacer Famas, l'équipe cynophile a trois autres chiens.



L'arrivée de cette nouvelle recrue intervient alors que le président du Pays, Moetai Brotherson a récemment évoqué l'idée de développer une filière locale de dressage afin de doter les communes de chiens renifleurs.





Rédigé par Garance Colbert le Lundi 11 Août 2025 à 10:20




