Pirae se rassure avant la Ligue des champions, Tefana enchaine contre Temanava et Dragon domine Vénus

Tahiti, le 7 mai 2023 – Avant de s'envoler pour le Vanuatu et la Ligue des champions de l'OFC, Pirae s'est imposé, samedi, face à Tamarii Punaruu sur le score de 2-0 pour le compte de la 7e journée des playoffs. Un succès qui permet aux orange de rester co-leader de la Ligue 1 avec Tefana. Les jaunes et verts de Faa'a ont de leurs côtés disposé de Temanava (3-0). Après son large succès face à Vénus, Dragon a consolidé sa troisième place et reste dans la course au titre.



Avant de retrouver ce samedi Tamarii Punaruu pour le compte de la 7e journée des playoffs, Pirae restait sur deux matchs sans succès en Ligue 1 (une défaite contre Tefana et un nul contre Vénus). Et avant de partir pour le Vanuatu et d'aborder la Ligue des champions de l'OFC Raimoana Bennett et ses hommes cherchaient évidemment à se rassurer. Après une première période très poussive, les orange, grâce notamment à leur banc, ont ensuite livré une meilleure prestation en deuxième mi-temps pour prendre le pas sur Punaruu et s'imposer sur le score de 2-0.



Coaching payant pour Pirae



La victoire a donc mis du temps à se dessiner samedi soir pour les triples champions en titre. A l'image de leurs dernières sorties contre Vénus et Tefana, Heimano Bourebare et ses partenaires ont eu du mal à rentrer dans leur match, bousculés par des joueurs de Punaruu très engagés sur chaque intervention. Mais en champion, Pirae n'était pas loin d'ouvrir le score à la demi-heure. Teihotu Gitton bien lancé dans le dos de la défense était ensuite fauché dans la surface par le gardien vert, Tevaerai Tamatai. Ce dernier se rattrapait dans la foulée en arrêtant le pénalty. Mis à part cette situation pas grand chose à se mettre sous la dent.



Et au retour des vestiaires, Raimoana Bennett allait procéder à un changement bénéfique avec l'entrée en jeu de Tamatoa Tetauira à la place d'un Nick Tauotaha pas vraiment à son aise samedi soir. Tout d'un coup le jeu de Pirae s'est transformé. Et à l'heure de jeu le numéro 7 orange ouvrait la marque pour son équipe sur un corner de Thibaut Pito, rentré également en cours de jeu (1-0, 64e). Plus libérés les joueurs de Pirae ont ensuite monopolisé le cuir mais sans pour autant réussir à se mettre à l'abri. Et si Nohoarii Laux et ses partenaires de Punaruu ont investi le camp des orange dans les dix dernières minutes, ils n'ont jamais vraiment pu inquiéter François Décoret dans ses buts. Finalement, un autre remplaçant, Heirauarii Salem, allait faire le break pour Pirae en toute fin de match (2-0, 90+2). Le coach orange n'aura certainement pas levé tous les doutes à l'issue de cette rencontre mais lui et ses joueurs s'envoleront la semaine prochaine au Vanuatu en étant co-leader de la Ligue 1.



Tefana enchaine à Moorea, Dragon lamine Vénus



Car en effet derrière les orange, Tefana pousse très fort. Avant cette 7e journée de playoffs, la formation de Faa'a restait une série de trois victoires, dont deux face à Dragon et Pirae. Samedi à Afareaitu, les protégés de Sébastien Labayen voulaient donc enchainer face à Temanava. Les jaunes et verts ont parfaitement démarré leur partie après un but de leur capitaine, Viritua Tiaiho, bien servi sur un coup-franc de Tearii Labaste (1-0, 12e). Puis sur un nouveau coup-franc avant la demi-heure, Tauatua Lucas allait profiter d'un ballon relâché par le gardien de Temanava, Haureva Tetuanui, pour faire le break (2-0, 25e). Tefana a ensuite géré son avance avant de marquer un troisième but dans le dernier quart d'heure, un pénalty transformé par Viritua Tiaiho pour un doublé (3-0, 71e). A l'arrivée donc pour Tefana un quatrième succès de suite et une place de co-leader de la Ligue 1.



Derrière Pirae et Tefana, Dragon, avec un match en retard par rapport à ses rivaux, n'était pas encore complètement décroché au classement. Et pour rester au contact des leaders, la formation de Titioro devait impérativement s'imposer, vendredi, face à Vénus. Même si Teaonui Tehau et ses partenaires de Mahina partent de plus loin cette saison pour la course au titre, ils restent néanmoins de redoutables compétiteurs. Mais vendredi à Pater, Vénus allait subir la loi de l'actuel meilleur buteur de Ligue 1, Roonui Tinirauarii. En l'absence de Raimana Li Fung Kuee, Tinirauarii avait hérité du brassard de capitaine. Un brassard qui lui a porté bonheur puisqu'il s'est offert un triplé. Un premier but à la 8e minute, le second à la 35e et le troisième en fin match. Gervais Chan Kat participait également à la fête pour une victoire 4-1 de Dragon. Un succès qui permet aux hommes d'Efrain Araneda de croire encore au titre.

Le classement des playoffs de Ligue 1

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 7 Mai 2023 à 10:42 | Lu 139 fois