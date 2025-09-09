

Pirae s’offre le titre au bout du suspense

Tahiti, le 14 septembre 2025 - Pour le lancement de la saison 2025-2026, c’est bien le trophée des champions qui vient clôturer la saison dernière entre le vainqueur du championnat, l’AS Venus, et celui de la coupe, l’AS Pirae. Les deux équipes se sont affrontées dans un match déjà très engagé qui a vu la victoire de l’AS Pirae, aux pénaltys 4 tirs au but à 2 (2-2). Un match qui annonce une saison intense et indécise.



Il ne fallait pas arriver en retard, samedi soir, au stade de la Punaaruu. Le match pour le trophée des champions, entre l’AS Pirae, vainqueur de la Coupe, et l’AS Vénus, championne en titre, a démarré sur les chapeaux de roues. Dès la deuxième minute, les joueurs de Mahina ont frappé. Profitant d’une mauvaise relance adverse, le milieu de terrain de Vénus récupère le ballon pour lancer immédiatement son capitaine, Teaonui Tehau. Sans trembler, ce dernier dribble sur le gardien, frappe avec assurance et offre déjà 1-0 pour les bleus.



Cueillis à froid, les orange et Blanc n’ont pas paniqué. Très vite, ils ont obtenu un coup franc puis un corner, sans réussite. Les deux équipes se sont alors installées dans un bras de fer intense, multipliant les duels rugueux et les courses à haute intensité. Le pressing permanent offrait de belles transitions mais peu de véritables occasions.



Pirae s’est montré le plus entreprenant. Grâce à de belles combinaisons entre ses attaquants et une domination aérienne évidente, Desire NGambia a eu deux fois l’opportunité de remettre les siens dans le match. Mais à chaque tentative, Tevaearai Tamatai, le gardien de Vénus, impérial, a repoussé le danger. Même scénario à la 27e minute, lorsqu’un coup franc bien placé a obligé le portier bleu à une parade décisive.



Pourtant, contre le cours du jeu, Vénus aurait pu doubler la mise. À la demi-heure, Roonui Tehau lançait parfaitement son meneur de jeu qui se heurtait cette fois sur Teave Teamotuaitau. Quelques minutes plus tard, une frappe de Moeava Kaiha flirtait avec la barre transversale. De quoi rappeler à Pirae que dominer n’est pas marquer. La mi-temps était sifflée sur ce court avantage (1-0), laissant aux hommes de Pirae l’espoir d’un retour mais aussi un sentiment d’urgence à être plus réalistes.



Le réveil des orange



Dès le retour des vestiaires, Pirae a repris tambour battant. Les corners se sont succédé, obligeant le portier de Vénus à multiplier les interventions. Tehotu Gitton, sur une tête puissante, a même cru égaliser, mais encore une fois, le gardien bleu a sorti l’arrêt qu’il fallait. Malgré ces vagues orange, le champion de Polynésie a tenu bon, fidèle à son organisation défensive.



Puis, comme souvent avec Vénus, un éclair a suffi. À l’heure de jeu, une contre-attaque éclair a mis “Filou” Tehau en orbite. Contrairement à sa tentative en première période, il a cette fois parfaitement servi son attaquant Tauhiti Keck, qui a conclu sans trembler : 2-0. Le break était fait.



Mais Pirae avait encore des ressources. Dix minutes plus tard, une faute dans la surface offrait un penalty. Transformé par Sandro Manu Tau, il relançait complètement le suspense (2-1, 70e). Galvanisés, les orange ont continué à pousser. Et leurs efforts allaient être récompensés : à la 78e minute, Tehotu Louis Gitton, opportuniste, chipait un ballon dans les pieds d’un défenseur avant de fusiller le gardien (2-2).



Le dernier quart d’heure fut incandescent. Les deux équipes, épuisées, se rendaient coup pour coup. Les duels devenaient de plus en plus chauds, les esprits s’échauffaient, et chaque faute pouvait sembler fatale. Mais malgré des situations de part et d’autre, personne ne réussissait à forcer la décision avant le coup de sifflet final.



La délivrance aux tirs au but



La séance des tirs au but s’annonçait irrespirable. Et elle le fut. Les deux premiers tireurs ont marqué, avant que Pirae ne voie son deuxième penalty arrêté. Soulagement de courte durée pour Vénus : son tireur manquait lui aussi en suivant. Tout était à refaire.



Sur la troisième série, le gardien de Pirae se détendait magnifiquement et stoppait la tentative des bleus. Avantage Pirae. La pression montait encore quand le buteur du jour Tehotu Louis Gitton s’avançait. Sa frappe limpide scellait le sort de la finale. Explosion de joie dans le camp de Pirae : le vainqueur de la Coupe s’offrait le scalp du champion en titre et remportait la prestigieuse Coupe des champions : “Je suis très fier du comportement de mon groupe. Malgré les deux buts d’écart, on a été patients et on a continué à produire du jeu. Ça a payé ce soir mais il faut perdre cette fâcheuse habitude d’être très vite mené. On connait bien le jeu de Vénus qui est basé sur les pertes de balles suivies de projections rapide vers le but. On a commis des erreurs que l’on a payé cash mais on a su faire preuve de résilience et de courage et ça c’est encourageant pour la suite”, déclarait l’entraineur de Pirae, Vatea Terai, à l’issue du match.



Du coté de Vénus, le coach des champions en titre, Vateanui Tehau, veut trier les enseignements de ce match : “On a manqué un peu de rythme en fin de match on n’a pas su garder le score. C’est dommage car on avait fait le job mais c’est normal : c’est le début de la saison. En plus on a récupéré de nouveaux joueurs, donc il faut que le collectif se rode et qu’on travaille ensemble et c’est ce qu’on fait aux entrainements. Il faut être un peu patient la saison ne fait que commencer.”







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 14 Septembre 2025 à 15:40 | Lu 334 fois



