Pirae repousse Tiare Tahiti à cinq points, Vénus s'accroche

Tahiti, le 14 mars 2020 – Grâce à son succès samedi face à l'AS Tefana (2-0), l'AS Pirae a conservé sa place de leader de la Ligue 1 avec désormais 53 points au compteur. Soit trois points de plus que l'AS Vénus, également victorieux ce week-end de l'AS Central (4-3). Et cinq points de plus que l'AS Tiare Tahiti qui a concédé le nul face à l'AS Manu Ura (1-1).



Après la parenthèse de la Ligue des champions de l'OFC, qui a vu notamment l'AS Vénus se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des champions de l'OFC, la Ligue 1 a repris ses droits ce week-end, avec la tenue de la 15ème journée de championnat.



Les protégés de Samuel Garcia, deuxième de Ligue 1 derrière l'AS Pirae, ont ouvert le bal vendredi dans leur stade de Mahina, face à l'AS Central, avant-dernier du championnat. Une rencontre à priori largement à la portée des champions en titre. Sauf que les Rouge et Noir, qui jouent leur survie dans l'élite du foot polynésien à chaque journée, ont crânement joué leur chance. En effet à l'heure de jeu les deux équipes étaient à quatre buts partout (4-4). Jess Horoi avait notamment inscrit tous les buts pour Central (22', 36', 56', 63'). Et du côté de Vénus, Teaonui Tehau (30'), Tamatoa Tetauira (33'), Ariiura Labaste (51') et Kevin Barbe (62') ont permis à leur équipe de rester au contact de vaillants "Centraliens".



Mais ce sont bien les Bleus qui ont fait la différence dans les vingt dernières minutes de la partie, avec notamment deux nouvelles réalisations pour le jeune espoir du club Ariiura Labaste (69', 90'+1), et grâce également à un nouveau but de Tamatoa Tetauira (74'). Score finale 7-4, pour Vénus qui a décroché ainsi les quatre précieux points de la victoire, permettant ainsi au club de se maintenir à la deuxième place du championnat.