

Pirae met en lumière ses artisans et horticulteurs

Tahiti, le 26 août 2025 - La ville de Pirae et la fédération Te ihitea o te rima tumu no Pirae organisent l’exposition Artisanat & Horticulture du 27 août au 7 septembre 2025 sur le parking de Aorai Tini Hau.



Plus de trente artisans présenteront leurs créations : vannerie, sculptures, bijoux, couture, mais aussi massages traditionnels. Les horticulteurs de Hotu Tini et d’ailleurs compléteront cette vitrine du savoir-faire local.



Animations musicales, ateliers de découverte (payants et ouverts à tous), ainsi qu’un stand de prévention animé par SOS Suicide Polynésie française rythmeront l’événement. Une buvette bien connue pour ses desserts viendra ajouter une touche gourmande.



L’expo-vente est ouverte de 9 à 17 heures chaque jour. Inscriptions aux ateliers via la page Artisans de Pirae ou au 87 75 84 70. Soutenu par la ville de Pirae, cet événement met en avant la richesse culturelle et artisanale du Fenua.

Rédigé par D'après communiqué le Mardi 26 Août 2025 à 17:19 | Lu 337 fois



