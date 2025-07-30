

Pirae joue la carte de l’emploi

Tahiti, le 19 août 2025 - Les jardins de la mairie de Pirae accueillaient mardi le forum Face à l’emploi.



Alors que les chiffres de l’emploi en Polynésie française continuent à montrer des signes satisfaisants, une grande partie de la population reste en quête d’un travail ou d’une formation. C’est pour tenter de l’aider qu’était organisé mardi à la mairie de Pirae un grand “Face à l’emploi” où de nombreuses formations étaient proposées.



Cette année, les organisateurs de ce forum n’accueillaient pas les mains vides puisque c’est avec aussi des propositions d’embauches que les représentants de certaines sociétés ou organismes étaient présents.



De 8 h 30 à 16 heures, dans les jardins de la mairie de Pirae, jeunes et moins jeunes, en quête d’emploi, de formation ou d’information sur les chemins à prendre pour rentrer dans telle ou telle carrière, ont arpenté les différents stands.



Un vrai coup de pouce pour les jeunes était aussi prévu avec la présence d’une auto-école proposant des tarifs spéciaux forum, d’une assurance, d’une société de véhicules sans permis et d’une autre assurance partenaire.



Sur place, il était possible de trouver des informations utiles, d’échanger avec des professionnels, mais aussi de participer aux ateliers proposés par Face Polynésie pour apprendre à rédiger un CV ou une lettre de motivation.



Le food truck du lycée hôtelier était lui aussi présent pour proposer des barquettes le midi, mais aussi pour mettre en valeur la formation et les prestations possibles dans cet établissement.



L’après-midi était dans un premier temps réservé aux habitants de la commune de Pirae avec des speed-dating avec des chefs d’entreprise présents pour chercher les nouvelles têtes de leurs sociétés. Un speed dating qui s’est par la suite prolongé avec le public jusque 16 heures.

Rédigé par D'après communiqué le Mardi 19 Août 2025 à 18:48 | Lu 279 fois



