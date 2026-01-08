

Pirae frappe fort et se relance dans la course au titre

Tahiti, le 1er février 2026 - En s’imposant 3-1 face à Vénus lors de la 3e journée des play-offs vendredi soir au centre technique de la Fédération tahitienne de football, l’AS Pirae a envoyé un signal fort. Dominateurs et efficaces, les joueurs de Pirae confirment leur montée en puissance, tandis que Vénus, dauphin de Tefana, poursuit son apprentissage avec une équipe très rajeunie.



C’était un rendez-vous important pour deux équipes aux ambitions bien affirmées dans ces play-offs de Ligue 1 Vini, vendredi soir. Sixième au coup d’envoi, Pirae avait besoin de points mais surtout de certitudes après un début de seconde phase de championnat en demi-teinte. En face, Vénus, champion en titre et actuel dauphin de l’ogre Tefana, se présentait avec une équipe largement remaniée et très jeune, conséquence directe de la présence de nombreux joueurs au sein de Tahiti United engagée en Pro League océanienne.



Dès les premières minutes, Pirae affiche ses intentions. Les orange monopolisent le ballon et installent le jeu dans le camp vénusien. Face à un bloc bas et dense, les joueurs de Pirae cherchent patiemment des ouvertures, multipliant les centres et les renversements de jeu. Les contres de Vénus restent stériles en ce début de rencontre, faute de précision et de soutien.



La première alerte intervient à la 10e minute et est à mettre à l’actif de Pirae. Yohann Tihoni déclenche une frappe qui passe au-dessus de la barre transversale. Quelques instants plus tard, le même joueur se distingue à nouveau sur coup franc, obligeant le gardien de Vénus à une belle détente pour détourner le ballon.



La domination de Pirae finit par être récompensée à la 20e minute. Sur un centre venu de la droite, Sandro Manu Tau s’élève au cœur de la défense vénusienne et place une tête imparable : 1-0 pour Pirae. Un but logique au regard du début de match et de l’intensité mise par les coéquipiers d’Étienne Tave dans les duels.



L’AS Vénus peine à exister dans cette première période, souvent dominée physiquement et techniquement. Les occasions franches se font rares de part et d’autre à l’approche de la demi-heure de jeu. Pirae conserve la maîtrise mais manque de précision dans le dernier geste. Juste avant la pause, Vénus se procure toutefois une situation intéressante. Moeava Kaiha tente sa chance à l’entrée de la surface, mais son tir frôle le montant droit du but de Pirae.



À la pause, le score est de 1-0 en faveur de Pirae, dans une première mi-temps globalement fermée où les défenses ont souvent pris le pas sur les attaques.



Un début de seconde période décisif



Le tournant du match intervient dès la reprise. Une minute après le coup d’envoi de la seconde période, Pirae double la mise. Une nouvelle fois, un centre trouve preneur, et Tau, encore lui, s’illustre de la tête pour inscrire un doublé et faire le break : 2-0.



Touché mais pas abattu, Vénus réagit. Les joueurs de Mahina passent près de réduire l’écart après une belle combinaison sur le côté gauche entre Pouira et Martinez. Le centre est repris par Quinquis, mais la tentative fuit le cadre de peu. Le match s’équilibre alors davantage, même si Pirae conserve une possession supérieure.



Vénus tente de se montrer dangereux sur des ballons longs et des coups de pied arrêtés. Sur l’un d’eux, les Vénusiens pensent trouver la faille, mais un hors-jeu est signalé. De l’autre côté, Pirae se procure encore plusieurs occasions, notamment par Tihoni dont la frappe est repoussée par le gardien, ou par Tau, très en vue ce soir-là, repris in extremis alors qu’il se présentait seul dans la surface.



Un troisième but est même refusé à Pirae pour une position de hors-jeu. À dix minutes du terme, malgré le retard au score, Vénus garde l’espoir d’un retour.



Cet espoir renaît lorsque Pouira réalise un véritable slalom dans la défense adverse avant de conclure victorieusement : 2-1. Le match est relancé et Vénus pousse dans les dernières minutes. Mais le réveil est trop tardif. Sur l’un des derniers ballons, Ariiura Labaste scelle définitivement le sort de la rencontre en inscrivant le troisième but de Pirae : 3-1.



Ce succès confirme le renouveau de Pirae, désormais solide candidat au titre dans ces play-offs. L’équipe semble avoir trouvé ses automatismes et monte clairement en puissance.



“On a mal démarré ces play-offs. Ce soir, on avait à cœur de montrer un autre visage. On a fait un match solide en marquant trois buts et en n’en encaissant qu’un. On a retrouvé de la stabilité au milieu de terrain et dans les transitions, on a été cherché un peu plus haut. Chacun a fait des efforts pour les autres, c’est positif pour la suite”, déclarait l’arrière central de Pirae, Valentin Mourette.



De son côté, Vénus poursuit son travail de formation. Avec une génération très jeune appelée à prendre le relais de ses aînés partis batailler sur la scène océanienne, le champion en titre engrange de l’expérience et comme l’explique son entraîneur Vateanui Tehau, il s’agit d’assurer la relève : “On a une équipe jeune pour ces play-offs, mais on le savait. On est un club formateur, donc c’est une vraie opportunité pour nos jeunes de voir ce qu’est le niveau en première division. C’est l’avenir de notre club, donc tout ce qu’ils sont en train de vivre va leur servir pour le futur. Ce soir, on a fait face à une équipe solide, mais on a vu des joueurs avec beaucoup de caractère qui ne lâchaient rien. C’est l’ADN de notre club.”



Dans les autres rencontres, Tefana a encore dominé en s’imposant face à la jeune sélection U19 7 à 1. Quant à Mira, l’équipe continue son beau parcours en s’imposant 3-0 contre Tamarii Punaruu et reprend la deuxième place du classement.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 1 Février 2026 à 16:18 | Lu 235 fois



