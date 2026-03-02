

Pirae frappe fort et relance la course au titre

La septième journée des play-offs de Ligue 1 proposait, vendredi soir, au centre technique de la fédération, une affiche intéressante entre l’AS Pirae, quatrième au classement, et Tamarii Punaruu, solide dauphin. Six points séparaient les deux formations au coup d’envoi. L’enjeu était clair : une victoire permettrait aux joueurs de l’AS Pirae de rester au contact, alors que l’AS Tamarii Punaruu pourrait envisager de reprendre la première place en attendant le match du samedi entre Mira et Tefana. Pour cette rencontre, les joueurs de Pirae avaient laissé de côté leur traditionnel maillot orange pour évoluer en blanc, Punaruu portant également cette couleur.



Le début de match est équilibré. Les deux équipes se neutralisent au milieu du terrain, avec de nombreuses pertes de balle dans cette zone. Quelques offensives sont lancées de part et d’autre, mais aucune ne se montre réellement dangereuse dans les premières minutes. La première véritable occasion arrive après une mauvaise relance de la défense de Punaruu. Ariiura Labaste récupère le ballon aux abords de la surface et arme une frappe puissante. Le gardien orange et noir, Teikiviioteani Hamblin, réalise cependant une belle parade pour maintenir le score vierge. Tamarii Punaruu tente de répondre dans la foulée. Tekaki Sangue s’essaie à une frappe lointaine, mais celle-ci passe à côté du but gardé par Thibault Pito.



Après vingt minutes de jeu, le scénario reste le même : Pirae cherche à construire tandis que Punaruu privilégie les contres rapides. Mais aucune des deux équipes ne parvient à trouver l’ouverture.



Pirae fait la différence avant la pause



La situation finit par se débloquer grâce à une inspiration individuelle. Le capitaine de Pirae, Tehotu Gitton, réalise un superbe numéro en solitaire avant de buter sur le gardien. Mais le portier relâche le ballon devant sa ligne et Donovan Bourebare, parfaitement placé, surgit pour pousser le ballon au fond des filets. Pirae prend l’avantage (1-0). Ce but donne des ailes aux joueurs en blanc. Sur l’action suivante, Sandro Tau déclenche une frappe limpide à l’entrée de la surface qui vient se loger au fond des filets. En quelques minutes, Pirae fait le break (2-0). Tamarii Punaruu tente alors de réagir mais les joueurs de Pirae maintiennent la pression dans le camp adverse. Le troisième but n’est pas loin : Labaste puis Tau se procurent de nouvelles occasions, sans parvenir à conclure. La défense orange et noire parvient finalement à limiter les dégâts et Tamarii Punaruu se procure même une belle opportunité par Sake Wathiepel, mais Pito réalise encore une intervention décisive.



La mi-temps est sifflée sur ce score de 2-0. Pirae a dominé mais peut regretter de ne pas avoir définitivement plié la rencontre malgré plusieurs occasions franches.



Une seconde période à sens unique



Au retour des vestiaires, Pirae repart avec les mêmes intentions et continue de monopoliser le ballon. Le pressing exercé sur le porteur de balle complique considérablement les sorties de balle des coéquipiers du capitaine Fetu Tehaamoana. Sur l’une d’elles mal négociée, Bourebare récupère le ballon et sert Labaste en embuscade. Ce dernier ne tremble pas et inscrit le troisième but (3-0). Mais Tamarii Punaruu ne baisse pas les bras. Sur le coup d’envoi, Sake Wathiepel tente sa chance des trente mètres et envoie une frappe puissante qui trompe Pito. Le score passe à 3-1 et relance brièvement le match. Il reste alors une demi-heure à jouer et Tamarii Punaruu croit pouvoir revenir. Quelques minutes plus tard, une belle passe en profondeur de Anuhea Arapari trouve Moeterauri Rohi, mais Pito intervient une nouvelle fois avec autorité. La réponse de Pirae est immédiate. Sur un contre rapide, Tau vient crucifier le gardien des orange et noir, et redonne trois buts d’avance à son équipe (4-1).



Malgré leurs efforts et beaucoup de courage, les dauphins du championnat peinent à revenir face à une formation de Pirae très solide. Les joueurs de Pirae continuent de récupérer de nombreux ballons au milieu de terrain et se projettent rapidement vers l’avant. Le cinquième but arrive après un centre de Mickaël Gorny repris par Labaste qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (5-1). Dans les dix dernières minutes, le sort du match est déjà scellé. Pirae maîtrise parfaitement les débats et confirme sa domination en inscrivant un dernier but dans le temps additionnel par Aronui Bennett. 6-1 pour l’AS Pirae.



Avec cette victoire convaincante, les hommes de Vatea Terai réalisent un match complet et confirment leur retour en forme. Une dynamique positive amorcée depuis plusieurs semaines, déjà visible lors du match nul obtenu le week-end dernier sur la pelouse de Tefana. “Cela fait quelques semaines que nous avons retrouvé notre état d’esprit. On avait juste du mal à concrétiser nos actions. Ce soir, nous avons fait preuve de lucidité devant le but tout en mettant de l’intensité dans notre jeu. Nous avons un match important la semaine prochaine contre le leader (Mira, NDLR), il nous faudra confirmer cette bonne période.”



Confirmer était le mot d’ordre aussi pour les joueurs de Raimana Bu Luc. Après avoir fait trois bonnes performances, le coach souhaitait continuer sur sa belle lancée. “On avait à cœur d’enchaîner une quatrième victoire consécutive et pourquoi pas prendre la tête du championnat en attendant le résultat du match Mira-Tefana. On a pris le match par le bon bout durant les dix premières minutes. Malheureusement, on est sorti du plan de jeu et ça nous a coûté cher. C’est un match sans ce soir, ça arrive. La saison est encore longue. Après, si on veut le titre, il faut être plus régulier. Maintenait, il faut vite basculer sur la prochaine rencontre et surtout repartir sur une dynamique positive.”



Mardi avait lieu, en match avancé, la première rencontre de cette septième journée. Et la belle surprise est venue la sélection U19. Les jeunes footballeurs se sont imposés face à Vénus à Mahina. On sait que l’équipe est diminuée depuis le lancement de la Pro League mais la belle performance des U19 n’est pas due au hasard. Elle vient après plusieurs belles performances. Une progression qui n’est due qu’au travail et à l’accumulation d’expérience dans ces play-offs. Une belle initiative qui commence à porter ses fruits.



Le troisième match avait lieu, lui, samedi. Mira recevait Tefana dans un duel au sommet. Les joueurs de l’île Sœur ont confirmé leur belle saison et leur place de leader en l’emportant 2 à 1.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 15 Mars 2026 à 11:05 | Lu 120 fois



