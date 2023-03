Pirae fixé sur son groupe en Ligue des champions

Tahiti, le 23 mars 2023 - Le tirage aux sorts des groupes de la phase finale de la Ligue des champions de l'OFC s'est tenu ce jeudi. Le triple champion en titre de Ligue 1, Pirae, a été renversé dans le groupe B et affrontera les Calédoniens du Tiga Sport, les Papous du Hekari United et les Ni-Vanuatu d'Ifira Black Bird. La compétition débutera le 14 mai au Vanuatu.



Vainqueur en février du barrage national face à Dragon, Pirae connait désormais l'identité de ses adversaires pour la phase finale de la Ligue des champions de l'OFC. La confédération océanienne a effectué, ce jeudi, le tirage aux sorts des groupes. Le triple champion de Ligue 1 est donc renversé dans le groupe B. Les orange croiseront ainsi la route du champion de Nouvelle-Calédonie en titre, Tiga Sport, qui a dominé lors de son barrage national le vainqueur de l'édition 2019, Hienghène Sport. Autre adversaire de choix pour Raimoana Bennett et ses protégés, les Papous du Hekari United, vainqueur en 2010 de la compétition océanienne. Et le groupe est complété par les Ni-Vanuatu d'Ifira Black Bird, qui auront l'avantage de jouer à domicile.



Objectif pour Pirae, qui retrouve la Ligue des champions huit ans après, décrocher l'une des deux premières place du groupe pour entrevoir les demi-finales. Rappelons que Vénus avait disputé la finale de la dernière édition en août 2022 et s'était incliné face à Auckland City. Our OFC Champions League 2023 pic.twitter.com/YkJBX5AEbB

Rédigé par Désiré Teivao le Jeudi 23 Mars 2023 à 14:24 | Lu 174 fois