Pirae et Papeete : 49 contraventions dressées ce week-end

Tahiti, le 11 juin 2025 - Un week-end de contrôles intensifs à Pirae et Papeete a débouché sur près de 49 contraventions dressées et 18 délits relevées par la Police nationale.



Nouveau week-end chargé pour la Police nationale, qui a mené une série de contrôles routiers à Papeete et Pirae. L’opération, menée entre vendredi et dimanche, a permis de vérifier 285 véhicules légers et 185 deux-roues.



Au total, 49 contraventions ont été dressées et 18 délits relevés, principalement pour conduite sans permis et conduite en état d’ivresse.

"Ces chiffres restent préoccupants. Ils rappellent l’importance de rester vigilant et responsable, au volant comme au guidon", a souligné, ce mercredi, la Police nationale sur sa page Facebook.



Rédigé par Thibault Segalard le Mercredi 11 Juin 2025 à 15:14 | Lu 436 fois