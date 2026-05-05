

Pirae déroule face à Vénus et envoie un message avant la Coupe

Tahiti, le 25 mai 2026 - Large vainqueur de Vénus (8-1), vendredi soir, l’AS Pirae a confirmé sa montée en puissance à deux semaines de sa demi-finale de Coupe de Polynésie face à Tefana. Sérieux, efficaces et dominateurs, les joueurs de Pirae ont livré une prestation aboutie.



À deux journées de la fin des play-offs du championnat de Tahiti, les dés semblaient déjà jetés pour l’AS Pirae. Malgré un parcours convaincant dans cette dernière phase de la saison, les hommes de Vatea Terai ne pouvaient plus espérer revenir sur le leader Tefana. Dans ce contexte, l’objectif de vendredi soir était ailleurs : préparer au mieux la demi-finale de la Coupe de Polynésie prévue le 13 juin. Et au vu de la démonstration réalisée face à l’AS Vénus, le message est passé.



Dès les premières minutes, Pirae impose son rythme et monopolise le ballon dans le camp adverse. Les orange et blanc ne tardent pas à concrétiser leur domination. À la 3e minute, après une première tentative repoussée par le gardien de Vénus, Manu Tau suit parfaitement l’action et reprend à bout portant pour ouvrir le score (1-0).



Vénus peine à exister offensivement dans ce début de rencontre. Les jeunes joueurs se contentent d’un coup franc lointain du capitaine Owen Flores, capté sans difficulté par le portier de Pirae, Haureva Tetuanui. Pourtant, malgré la maîtrise territoriale de Pirae, Vénus se procure une énorme occasion sur un centre repris par une spectaculaire tête retournée de Vaitoarii Taupua. Le gardien de Pirae doit sortir une claquette décisive pour préserver l’avantage des siens.



Cette alerte n’empêche pas Pirae de continuer à dérouler. Sur un corner parfaitement exploité, Tau surgit une nouvelle fois pour inscrire un doublé et faire le break (2-0). Plus le match avance, plus la pression de Pirae devient étouffante. Malgré un pressing plus agressif de Vénus, les joueurs de Vatea Terai trouvent régulièrement les espaces et punissent les moindres erreurs adverses.



Une démonstration offensive



À l’approche de la demi-heure de jeu, Tehotu Gitton vient inscrire le troisième but après une belle séquence collective (3-0). Mais dans la foulée, Vénus réagit immédiatement. Bien servi dans la surface, Louka Rode réduit le score et relance brièvement les siens (3-1).



Le match reste alors très ouvert et engagé. Les deux équipes jouent vers l’avant et refusent de fermer le jeu. Mais l’expérience de Pirae fait rapidement la différence. Piqués au vif après la réduction du score, les orange et blanc repartent immédiatement à l’attaque. Sur un nouveau corner, Étienne Tave voit sa lourde frappe repoussée par le gardien de Vénus, mais Haumau Tanetoa a bien suivi et pousse le ballon au fond des filets (4-1).



Quelques instants plus tard, Gitton s’offre lui aussi un doublé et alourdit encore la marque (5-1) alors que seulement 31 minutes ont été disputées. Malgré ce scénario compliqué, les jeunes joueurs de Vénus ne baissent pas les bras. Lyssandro Martinez tente plusieurs percées intéressantes dans la profondeur, sans parvenir à cadrer. Sur une nouvelle offensive, ce même joueur centre vers Vaitoarii Taupua, mais le gardien de Pirae intervient parfaitement dans les pieds de l’attaquant.



Comme souvent dans cette première période, chaque temps fort de Vénus est immédiatement sanctionné. Avant la pause, Pirae obtient un penalty que Tau transforme avec sang-froid pour signer un triplé et porter le score à 6-1.



À la mi-temps, l’écart est déjà conséquent pour une équipe de Vénus courageuse mais trop tendre défensivement face à l’efficacité clinique de Pirae. Les coéquipiers de Tehotu Gitton, eux, affichent une maîtrise impressionnante et une capacité à convertir quasiment chaque occasion importante.



Vénus tente, sans succès



Le second acte reprend sur les mêmes bases. Aucune des deux équipes ne semble vouloir ralentir le rythme. Et une nouvelle fois, Pirae frappe rapidement. Lancé dans la surface par Ariirua Labaste, Tau conclut sans trembler et inscrit son quatrième but personnel de la soirée (7-1).



Vénus continue pourtant d’essayer, parfois de très loin, à l’image d’une tentative de Merahi Pouira qui ne trouve pas le cadre. Mais les espaces se multiplient et Pirae continue de pousser. À vingt minutes du terme, Thibault Pito profite d’un ballon mal repoussé aux abords de la surface pour inscrire le huitième but des siens (8-1).



Dans le dernier quart d’heure, Vénus tente encore de sauver l’honneur sur coups de pied arrêtés. Mataiti Taiuri se procure une belle occasion, mais le gardien de Pirae remporte son duel. La fatigue commence toutefois à se faire sentir des deux côtés et les dernières offensives manquent de précision.



Au coup de sifflet final, Pirae signe une victoire logique et impressionnante. Plus qu’un simple succès, cette prestation confirme surtout que les joueurs de Vatea Terai montent en puissance au meilleur moment. À quelques semaines de la demi-finale de Coupe de Polynésie contre Tefana, les orange et blanc ont clairement affiché leurs ambitions. “On sait que le championnat ne sera pas pour nous cette année. Malgré une bonne deuxième partie de play-offs, on ne pourra pas revenir car Tefana a encore deux matchs et nous, ils ne nous en reste qu’un. Quoi qu’il arrive, on peut terminer ex æquo mais au goal-average, Tefana sera devant nous. On se concentre sur notre demi-finale de Coupe et on s’entraîne fort pour ça. Le groupe est mobilisé et ce genre de prestation nous donne une confiance collective qui sera importante pour la suite”, confie Vatea Terai.



Du côté de Vénus, l’apprentissage de la Ligue 1 pour la nouvelle génération a été difficile mais l’expérience accumulée lors de ces play-offs servira pour la saison prochaine. “On savait que cette deuxième partie de championnat serait compliquée. Tous nos leaders sont partis à l’OFC Pro League et nos jeunes n’ont pas l’habitude de ce niveau. Mais cette expérience leur sera bénéfique pour l’année prochaine car même si on récupère des joueurs pour la première partie de championnat, on intégrera aussi plus souvent les jeunes qui n’ont pas démérité cette saison”, explique le coach de Vénus, Vateanui Tehau.



Après la victoire mardi soir de Tefana 6-0 sur la sélection U19 et celle jeudi de Mira 5-2 sur Tamarii Punaruu, la dernière journée du championnat qui se déroulera le weekend prochain décidera du futur champion. Malgré le match en retard entre Tefana et Mira, si les vert et jaune de Tefana remportent leur match contre Tamarii Punaruu, ils seront sacrés champions.



Une soirée qui s’annonce vibrante du côté du stade Ganivet.









Rédigé par Manu Rodor le Lundi 25 Mai 2026 à 18:52 | Lu 263 fois



