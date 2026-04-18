

Pirae déroule face à Tamarii Punaruu et reste dans la course au titre

Tahiti, le 10 mai 2026 - Les joueurs de Pirae ont signé une démonstration jeudi soir lors de la 12e journée des play-offs de la Ligue 1 en écrasant Tamarii Punaruu (9-0). Une victoire convaincante qui permet aux hommes de Pirae de rester au contact de Tefana et Mira dans une lutte pour le titre, plus serrée que jamais à quatre journées de la fin.



Rien n’est encore joué dans ces play-offs de Ligue 1 et chaque week-end redistribue un peu plus les cartes. Avant cette 12e journée, trois équipes étaient encore en lice pour le sacre : Tefana, leader avec 36 points, Mira, deuxième avec 35 unités, et Pirae, troisième avec 30 points. Dans ce contexte, les joueurs de Pirae n’avaient pas le droit à l’erreur jeudi soir face à Tamarii Punaruu, quatrième avec 24 points, pas éliminé mathématiquement mais en position défavorable, avant le déplacement de Tefana à Moorea pour affronter Mira samedi. Et les hommes de Pirae ont parfaitement répondu présents.



Très vite, les joueurs de Punaruu ont subi l’intensité imposée par leurs adversaires. Dès la 5e minute, sur un corner mal repoussé par la défense orange et noire, Tehotu Gitton récupérait le ballon dans la surface et trouvait le chemin des filets pour ouvrir le score (1-0). Un début idéal pour Pirae qui prenait immédiatement le contrôle du match. Quelques minutes plus tard, Sandro Tau de Pirae se retrouvait seul face au gardien de Punaruu, Tehauranitua Pereitai, mais perdait son duel. Les visiteurs tentaient timidement de répondre par l’intermédiaire de Gary Rochette, mais sa frappe terminait directement dans les gants de Titouan Courtois.



Pirae affichait une maîtrise totale du ballon et mettait une pression constante sur la défense adverse. Sur un débordement de Gervais Chan Kat à la 15e minute, le portier de Punaruu devait encore intervenir pour éviter le deuxième but. Mais les vagues blanc et orange continuaient de déferler. Les joueurs de Punaruu peinaient à ressortir proprement de leur camp tant le pressing de Pirae était intense. Tehauranitua Pereitai multipliait pourtant les interventions décisives, notamment sur une frappe enroulée de Heirauarii Salem. Mais malgré ses arrêts, la défense finissait par céder une nouvelle fois.



Une démonstration offensive de Pirae



À la 20e minute, après un énième corner, Tehauranitua Pereitai repoussait une première tentative de Tau avant de s’incliner sur la reprise de Haumau Tanetoa qui faisait le break (2-0). Punaruu essayait bien d’exister sur quelques coups de pied arrêtés, mais les hommes de Raimana Bu Luc manquaient de précision et surtout de maîtrise technique face à une équipe de Pirae en pleine confiance. Passé la demi-heure de jeu, les visiteurs parvenaient tout de même à conserver un peu plus le ballon. Après une percée de Rohan Tereroa dans la surface, sa frappe dévissée passait largement à côté. Quelques instants plus tard, sur une belle ouverture de Tekaki Sangue, Huriarii Mohau se retrouvait en bonne position mais ne cadrait pas sa tentative.



Le moindre espoir était rapidement éteint par la machine offensive de Pirae. Sur une relance hasardeuse de la défense adverse, Victor Snow récupérait le ballon et ajustait le gardien pour inscrire le troisième but (3-0). Puis, juste avant la pause, une nouvelle erreur défensive permettait à Donovan Bourebare d’alourdir encore le score (4-0). Une première période cauchemardesque pour Tamarii Punaruu qui rentrait aux vestiaires complètement dépassé. Il allait falloir trouver les solutions pour ne pas sombrer dans cette deuxième période. Mais au retour des vestiaires, le scénario ne changeait pas.



Malgré leurs quatre buts d’avance, les joueurs de Pirae continuaient d’attaquer avec la même intensité. Après une première alerte sans conséquence, Tau profitait d’une belle action collective à la 55e minute pour inscrire le cinquième but (5-0). Punaruu subissait de plein fouet les assauts adverses et cinq minutes plus tard, Chan Kat ajoutait son nom à la liste des buteurs après une superbe ouverture (6-0). Le festival offensif se poursuivait avec un nouveau but de Tau à l’heure de jeu (7-0), puis un doublé de Chan Kat à la 75e minute (8-0). Malgré l’ampleur du score, les joueurs de Punaruu continuaient de se battre. Eden Cadousteau obligeait même le gardien de Pirae à se coucher sur une belle tentative lointaine. Mais rien ne semblait pouvoir freiner les locaux. Dans les dernières minutes, la jeune garde de Pirae, entrée en jeu, se mettait également en évidence. Nathan Mabit profitait d’une ultime occasion pour crucifier le gardien adverse et inscrire le neuvième et dernier but de la soirée (9-0).



Avec cette victoire éclatante, Pirae confirme son incroyable dynamique dans cette deuxième partie des play-offs et reste pleinement dans la course au titre. Plus que jamais, la lutte promet d’être intense jusqu’aux dernières journées entre Tefana, Mira et Pirae. “On avait besoin de se retrouver après notre défaite face à Tefana. On a mis beaucoup d’intensité sur ce match en mettant de la pression très vite sur le porteur de balle pour récupérer des ballons hauts et après, offensivement, on s’est bien trouvé. On se prépare pour une fin de saison indécise car nous allons jouer la demi-finale de la Coupe le 13 juin contre Tefana et en championnat, tout est encore possible”, déclarait Vatea Terai, le coach de Pirae, à l’issue du match.



De son côté, Tamarii Punaruu voit ses derniers espoirs s’envoler après une soirée extrêmement difficile où les orange et noir n’auront jamais trouvé les solutions face à la puissance collective de Pirae. “On a une fin de saison difficile. C’est dommage car on avait bien débuté ces play-offs en battant Tefana, mais malheureusement, on n’a pas su garder cette dynamique ; au contraire, on s’est un peu relâché. On voit nos objectifs de titre s’envoler depuis quelques matchs, du coup il y a une certaine démobilisation au sein du groupe avec moins de joueurs aux entraînements, donc on a du mal à préparer cette fin de saison. Mais on va se resserrer car c’est un groupe qui est capable de très bonnes choses, on l’a prouvé en se qualifiant pour ces play-offs, et bien finir la saison”, confiait l’entraîneur de Tamarii Punaruu, Raimana Bu Luc.



Après une très belle victoire des U19 mardi contre l’AS Vénus 5 à 3, cette 12e journée devait se terminait samedi avec le choc au sommet entre Mira et Tefana, mais la pluie est venue perturber ce programme et il faudra attendre pour connaître l’issue.









Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 10 Mai 2026 à 17:17 | Lu 224 fois



