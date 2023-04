Pirae conforte sa place de leader de la Ligue 1 après la lourde défaite de Dragon face à Tefana

Tahiti, le 21 avril 2023 - Pirae a conforté sa place de leader de la Ligue 1 après sa victoire, jeudi soir, face à Temanava (4-2) pour le compte de la 5e journée des playoffs. Au cours de la même soirée, Dragon s'est lourdement incliné face à Tefana sur le score de 6-1. La formation de Faa'a qui s'empare au passage de la place de dauphin à cinq points du leader orange.



Après leur victoire convaincante face à Dragon (3-1) le week-end dernier, les joueurs de Pirae, leaders de la Ligue 1, cherchaient à enchainer ce jeudi à Pater avec un nouveau succès contre Temanava, pour le compte de la 5e journée des playoffs. Les rouges et noirs de Maatea qui souhaitaient de leurs côtés se relancer après leur défaite face à Tamarii Punaruu (2-1) lors de la précédente journée. Si tout n'a pas été parfait pour Pirae, le triple champion en titre a fait mal quand il le fallait grâce notamment à deux buts de Benoit Mathon, à chaque fois servi par Tamatoa Tetauira, et à un bijou en fin de match de Donovan Bourebare pour une victoire finale 4-2.



Mathon-Tetauira le duo gagnant pour Pirae



Comme face à Dragon, Pirae a rapidement ouvert la marque. Dès la 11e minute, Tamatoa Tetauira donnait l'avantage aux siens (1-0, 11e). Puis les orange ont ronronné pendant vingt minutes se mettant notamment en danger à la demi-heure de jeu après une intervention plus que limite de Matatia Paama dans sa propre surface sur Stéphane Wahaga. Pas de coup de sifflet de l'arbitre et dans la foulée, sur un contre, Tamatoa Tetauira servait parfaitement Benoit Mathon qui inscrivait son premier but de la soirée (2-0, 36e).



Après la pause, le même Mathon était encore à la conclusion d'un beau mouvement collectif (3-0, 60e). Sur la dernière passe encore, Tamatoa Tetauira. Puis Pirae a connu un nouveau petit temps faible dans le dernier quart d'heure. Temanava en profitait pour réduire le score par l'intermédiaire de Rainui Tze-Yu (3-1, 67e et 3-2, 76e). Mais dans les dix dernières minutes, Donovan Bourebare, entré en cours de jeu, clôturait la marque pour Pirae sur une belle frappe du gauche en plein lucarne (4-2, 81e). Temanava méritait certainement mieux ce jeudi soir, mais Pirae plus réaliste s'offrait un troisième succès consécutif dans ces playoffs.

Dragon sombre en vingt minutes face à Tefana



Une victoire d'autant plus importante pour les orange parce qu'au cours de la même soirée, ce jeudi, son dauphin, Dragon, a complètement sombré face à Tefana. Après 20 minutes, les joueurs de Faa'a menaient déjà 3-0. Un début de match qui a estomaqué le public de Pater.



Les protégés de Sébastien Labayen ont notamment profité de la mésentente en défense de leurs rivaux de Titioro. Illustration sur le premier but dès la 7e minute: sur une touche anodine, Tauatua Lucas était servi dans le dos de Yannick Vero et de Jonathan Mou. L'attaquant jaune n'avait plus qu'à partir au but et battre Terehau Chan (1-0, 7e). Sensiblement sur la même situation, deux minutes plus tard, le même Lucas, bien lancé en profondeur, prenait de nouveau de vitesse la défense de Dragon avant de servir Farearii Tuteina (2-0, 9e). Après le quart d'heure de jeu c'était au tour de Honoura Maraetefau d'être à la conclusion d'un contre fulgurant (3-0, 19e). Tevairoa Tehuritaua pensait certainement remettre son équipe dans le bon sens (3-1, 30e) mais Victor Snow, juste avant la pause, sur une belle frappe enroulée redonnait un matelas confortable à Dragon (4-1, 45+2).



Et après les attaquants, c'était au tour de l'expérimenté gardien, Mikael Roche, de dégouter la formation de Titioro. Entre la 48e et la 56e minute, l'expérimenté Mikael Roche sortait trois grosses parades. Il était écrit que rien ne pouvait arriver aux joueurs de Faa'a et dans le dernier quart d'heure, Sylvain Graglia (68e) et Viritua Tiaiho (73e) allaient participer au festival pour une victoire écrasante 6-1 de Tefana. Finalement seules ombres au tableau pour Tefana, le blessure de Keanu Vernaudon et le carton rouge en fin de match de Farearii Tuteina.



Au classement Dragon pointe désormais à cinq points de Pirae et voit aussi Tefana lui ravir la place de dauphin. Une place que Tamarii Punaruu pourrait ravir en cas de victoire ou de match nul face à Vénus, ce samedi.

Rédigé par Désiré Teivao le Vendredi 21 Avril 2023 à 10:35 | Lu 236 fois