Pirae accroché par Vénus, la bonne opération pour Tefana

Tahiti, le 30 avril 2023 - A l'issue d'un match haché par de nombreuses fautes et terminé à dix contre dix, Vénus et Pirae se sont neutralisés, samedi à Mahina, sur le score de 3-3. Un match nul qui permet aux orange de rester en tête du classement des playoffs après la 6e journée. Mais derrière Pirae, Tefana pousse très fort. Les joueurs de Faa'a ont dominé de leurs côtés Tamarii Punaruu (2-1) et sont désormais à égalité de points avec le triple champion en titre.



A la traine dans la course au titre cette saison, Vénus recevait, samedi dans son stade de Mahina, son rival de Pirae, pour le compte de la 6e journée des playoffs de Ligue 1. Les orange de leurs côtés, leader au classement, devaient se relancer après leur défaite mardi face à Tefana (4-3). Et à l'issue d'un match âpre, haché par de nombreuses fautes de par et d'autre et terminé à dix contre dix, Vénus et Pirae se sont neutralisés sur le score de 3-3. Mais au vu de la physionomie de la partie, la bande à Teaonui Tehau aurait certainement mérité mieux.



Déjà au vu du premier quart d'heure, au cours duquel les joueurs de Mahina ont été au-dessus de leurs adversaires. Avec un jeu très direct "Filou" mettait déjà le portier de Pirae, François Décoret, en difficulté (5e). A suivi ensuite une sortie plus que limite du gardien orange sur Manuarii Shan. Et à force d'insister, Vénus a logiquement ouvert le score à la 12e minute. Le patron de la défense bleue, Kevin Barbe, était à la finition d'un beau mouvement collectif initié côté droit par Roonui Tehau avant un centre de Ramanui Amau (1-0).



Les locaux ont ensuite levé le pied et sur un ballon mal renvoyé par la défense de Vénus, le Belge, Désiré Ngiamba, permettait à Pirae d'égaliser (1-1, 24e). Mais poussés par leur public, les joueurs de Mahina allaient reprendre l'avantage après la demi-heure. C'était au tour de Roonui Tehau de profiter d'un ballon mal renvoyé pour tromper une nouvelle fois François Décoret (2-1, 34e). Mais juste avant la pause, un pénalty allait être accordé à Pirae après une sortie mal maitrisé de Teave Teamotuaitau sur un attaquant orange. A suivi ensuite une grosse colère de Marama Amau sur l'arbitre de touche qui lui a valu une expulsion. Benoit Mathon de son côté remettait Pirae à hauteur (2-2, 45+2).



Dix dernières minutes de folie



Avec toute une mi-temps à jouer à dix contre onze on ne donnait pas cher de la peau de Vénus. Mais l'image de leur première période, les protégés de Vatea Tehau ont réalisé un gros premier quart d'heure au retour des vestiaires. Raiamanu Tetauira n'est passé loin de redonner l'avantage aux bleus sur une belle frappe du gauche (50e). En supériorité numérique, Pirae a eu du mal à rapprocher des cages de Teave Teamotuaitau. Très généreux dans les efforts les joueurs de Mahina ont tenu le choc avant de subir le contre-coup dans les dix dernières minutes. Teihotu Gitton d'abord sur un coup-franc puis sur une frappe à l'entrée de la surface obligeait Teamotuaitau à sortir deux parades. Et la troisième a été la bonne pour Gitton. Sur une nouvelle frappe aux 15 mètres, le milieu de terrain donnait l'avantage à Pirae (3-2, 84e).



Mais la partie était loin encore d'être finie. Quasiment dans la foulée du but, Matatia Paama écopait d'un carton rouge (89e) après avoir retenu Teaonui Tehau. A dix contre dix, Vénus allait littéralement se ruer sur le but de François Décoret. Et dans le temps additionnel, Roonui Tehau, parti à la limite du hors-jeu, inscrivait son deuxième but de la soirée et permettait à Vénus d'égaliser (3-3, 90+3).

Troisième victoire de suite pour Tefana



Une mauvaise opération pour Pirae, car dans le même temps, son dauphin, Tefana, s'est imposé face à Tamarii Punaruu (2-1). Si Moeterauri Mohi a ouvert la marque pour Punaruu (1-0, 24e), les hommes de Raimana Buluc ont ensuite été réduits à dix après l'expulsion d'Henri Chanon à la demi-heure. Et après la pause, les joueurs de Faa'a allaient profiter de leur supériorité numérique pour d'abord égaliser grâce à Tearii Labaste (1-1, 45e). Et à l'heure de jeu, Tauatua Lucas, donnait un avantage définitif à Tefana (2-1, 60e). Les jaunes et verts de Faa'a enchainaient ainsi troisième succès de suite après ses victoires face à Dragon et Pirae. A égalité de points avec Pirae, Tefana s'affirme plus que jamais comme un solide prétendant au sacre.



L'autre favori, Dragon, s'est pour sa part largement imposé à Moorea face à Temanava sur le score de 8-3. La formation de Titioro pointe à quatre points de Pirae et Tefana mais compte un match de retard sur leurs rivaux. Rien n'est encore fait dans la course au titre.

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 30 Avril 2023 à 09:54 | Lu 238 fois