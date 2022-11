Pirae à la relance, Dragon et Vénus souffrent mais s'en sortent

Tahiti, le 27 novembre 2022 - Grâce notamment à un triplé de son milieu de terrain, Tamatoa Tetauira, Pirae a renversé Central pour l'emporter sur le score de 5-2, samedi, pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Ce succès permet aux orange de rester à cinq points des leaders, Dragon et Vénus, victorieux respectivement de Tamarii Punaruu (2-1) et de Temanava (4-0). On note également la première victoire cette saison du promu JT qui a dominé l'Olympic de Mahina (3-2).



La Ligue 1 rattrapait son retard, ce week-end, avec la tenue de sa 4e journée. Cette dernière devait se tenir au début du mois de novembre, mais a dû être reportée en raison des fortes intempéries. Et l'on retiendra de ce week-end de championnat que les cadors du foot tahitien ont été bousculés avant de finalement s'en sortir grâce notamment à leurs individualités.



Ça a été le cas par exemple pour le triple en champion en titre, Pirae. Les orange sortaient d'une défaite face à leurs rivaux de Vénus et enchaînaient ce samedi face à une solide équipe de Central. Si les hommes de Maheanuu Gatien ouvrent rapidement la marque, samedi, sur une belle frappe du capitaine Heimano Bourebare (1-0, 8e), ils manquent ensuite d'efficacité devant les cages et montrent une fébrilité défensive qui aurait pu leur coûter cher. Avant la demi-heure, Allan Hnyeikone, en transformant un pénalty, permet aux rouges et noirs de la capitale de recoller au score (1-1, 25e). Puis l'arrière-garde orange craque une nouvelle fois juste avant la pause, sur un contre bien mené par Central et conclu par Narcisse Xomi (2-1, 45e).



Tetauira sort de sa boîte



Au retour des vestiaires, Pirae va monopoliser le cuir et sur une belle combinaison entre Pito, Ngiamba et Gitton, ce dernier permet aux orange d'égaliser (2-2, 54e). Derrière, François Décoret, grâce à deux grosses parades face à Hnyeikone et Tanerii, maintient son équipe à flot. Et après l'heure de jeu, Tamatoa Tetauira profite d'une mauvaise sortie du gardien de Central, Heremataari Hatitio, pour redonner l'avantage à Pirae (3-2, 62e). En fin de match, les triples champions en titre déroulent, en rajoutant deux nouveaux buts par l'intermédiaire du même Tetauira qui s'offre donc un triple pour une victoire 5-2 de Pirae. Un succès, le deuxième en cinq matchs, qui permet à Maheanuu Gatien et à ses hommes de ne pas être décrochés du podium.

Dragon et Vénus s'en sortent grâce à leur buteur Et les leaders, Dragon et Vénus, avaient également des matchs délicats à négocier ce week-end. Tout d'abord, la formation de Titioro était opposée, vendredi, à Tamarii Punaruu. Si la première mi-temps livrée par les protégés d'Efrain Araneda sera de haute volée, ponctuée notamment par deux nouvelles réalisations de Roonui Tinirauarii, ses 18e et 19e buts de la saison, les coéquipiers de Raimana Li Fung Kuee lèvent ensuite dangereusement le pied après la pause. Dans les dix dernières minutes, Tamarii Punaruu revient dans le match grâce à un but de Moeterauri Rohi (2-1, 87e). Mais un réveil trop tardif pour les joueurs de la côte ouest qui s'inclinent finalement.



Même difficulté pour Vénus, samedi, face à Temanava. Les bleus de Mahina devront attendre l'heure de jeu pour ouvrir le score grâce à leur défenseur, Kevin Barbe, qui coupe de la tête un coup franc de Yann Pennequin-Le Bras. Dans la foulée, l'insatiable Teaonui Tehau fait le break pour Vénus aux 60e et 62e minutes (3-0). Et en fin de match, Filou parachève le succès de son équipe qui l'emporte sur le score de 4-0. Grâce à leur succès respectif, Dragon et Vénus restent co-leaders de Ligue 1.





Tefana, de son côté, conserve sa troisième place après sa victoire face à Excelsior (5-0). Dans le derby de la Presqu'île, Pueu a dominé le Taiarapu FC (4-1) grâce à un quadruplé de Matai Papaura. Et l'on retiendra aussi de ce week-end de matchs, que le promu JT a signé sa première victoire de la saison face à l'Olympic de Mahina (3-2).

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 27 Novembre 2022 à 14:28 | Lu 88 fois