Pirae, Tefana, l'Olympic Mahina et Arue vers les quarts de la Coupe de Polynésie

Tahiti, le 13 mai 2021 – Pirae, leader de Ligue 1, a validé, jeudi, son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de Polynésie, en dominant Mira, club de Moorea, sur le score de 7-2. Les clubs de l'île sœur qui n'ont pas été à la fête. Tearaa s'est incliné face à l'Olympic Mahina (4-0) et Tapuhute a chuté de son côté face à Tefana (1-0). Arue de son côté s'est défait de l'AS Taiarapu Football Club (2-0).



Jour de coupe, ce jeudi, pour les footballeurs du fenua, avec le début des huitièmes de finale de la Coupe de Polynésie. Le tirage nous a notamment réservé trois confrontations entre club de Tahiti et de Moorea. L'une d'elle a opposé l'AS Pirae, leader de Ligue 1, à l'AS Mira, actuel deuxième du championnat de l'île sœur. Si on pouvait s'attendre à une véritable démonstration de la part des hommes de Naea Bennett, la rencontre a donné un tout autre scénario. Car dès la première minute de jeu, les orange ont concédé l'ouverture du score sur une remise ratée d'Hennel Tehaamoana qui a lobé son gardien Quentin Beaulier.



Pirae a rapidement réagi remis par l'intermédiaire de Gervais Chant-Kat qui est venu placer sa tête sur un corner. Raimana Li Fung Kuee ont ensuite tenu le ballon mais sans pour autant se créer de situation dangereuse, si ce n'est sur coup de pied arrêté, se heurtant à un mur. Les joueurs de l'île sœur ont de leurs côtés crânement joué leur chance en contre et ont été récompensé de leurs efforts après la demi-heure de jeu sur une réalisation d'Allan Hnyeikone (2-1). Mais il ne faut jamais sous-estimé le cœur d'un champion. Et juste avant la pause Ariiura Labaste, qui a profité d'un ballon mal dégagé dans la surface, a remis Pirae sur de bons rails (2-2).



Mira craque dans le dernier quart d'heure



Le scénario de la première période s'est ensuite répété pendant une bonne partie de la deuxième mi-temps, avec une formation orange maitresse du ballon mais qui avait toujours autant de difficulté à se procurer des occasions. Et Mira sur un nouveau contre aurait très bien pu reprendre l'avantage mais les joueurs de Moorea ont manqué de réalisme devant les buts.



Et puis à force de courir après le ballon les bleus et blanc ont craqué physiquement en encaissant cinq buts dans le dernier quart d'heure. Des réalisations signées Roonui Tinirauarii, Tamatoa Tetauira, Benoit Mathon, Gervais Chan-Kat pour un doublé, et le jeune Bradley Warren a parachevé le succès de Pirae qui s'est donc imposé 7-2 et qui poursuit son aventure en Coupe de Polynésie.



Si Mira s'est incliné, les autres clubs de l'île sœur n'ont également pas été à la fête. Au stade de Afareaitu, l'AS Tapuhute et l'AS Tearaa se sont tous les deux inclinés, respectivement face à l'AS Tefana (1-0) et face à l'AS Olympic Mahina (4-0). Enfin la dernière rencontre de jeudi a vu la victoire de l'AS Arue contre l'AS Taiarapu Football Club (2-0).



Le reste des quarts de finale de la Coupe de Polynésie se jouera vendredi et samedi avec notamment trois chocs entre équipe de Ligue 1 : L'AS Vénus opposé, vendredi, à l'AS Central. Samedi l'AS Tiare Tahiti recevra à Moorea l'AS Dragon et l'AS Pueu devra se défaire de son côté de l'AS Excelsior. Le dernier quart de finale opposera l'AS JT à l'AS Punaruu.