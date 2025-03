Pierre Frébault à la tête de la CPS le 22 mars prochain

Tahiti le 4 mars 2025. Dans un courrier du président de la Polynésie française envoyé lundi 3 mars, Moetai Brotherson a saisi pour avis la commission de contrôle budgétaire et financière de l’assemblée de la Polynésie française au sujet de la nomination de Pierre Frébault en qualité de directeur de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.



Cette demande fait suite à un projet d’arrêté pris en conseil des ministres fin février. "La désignation de Monsieur Pierre Frébault à la tête de la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) de la Polynésie française répond à la nécessité de disposer d’une personne hautement qualifiée, dotée à la fois d’une solide expérience en gestion financière et d’une connaissance approfondie du fonctionnement des institutions locales", note l’exposé des motifs de la proposition d’arrêté.



Titulaire d’un DUT en gestion des entreprises et des administrations et de certificats du DECS (Diplôme d’Etudes Comptables Supérieures), la présidence explique que Pierre Frébault "possède donc des compétences avérées en comptabilité, en finances et en management".



"Sa formation à l’Ecole Nationale de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes (ENCCRF), en tant que commissaire en 1988, atteste de sa capacité à veiller au respect de la réglementation, un atout majeur pour la gouvernance d’une institution aussi stratégique que la CPS", poursuit le rapport.



Membre et administrateur de la CPS pendant plus de 20 ans, Pierre Frébault a siégé au Conseil d’administration de la Caisse, y exerçant notamment la fonction de président du Conseil d’administration. "Il dispose donc d’une connaissance directe des mécanismes, des enjeux et des défis inhérents à la gestion des régimes de protection sociale polynésiens", explique la présidence.



Ancien directeur de l’Institut Territorial de la Consommation (ITC), ancien secrétaire général de la CSTP-FO, ancien ministre et représentant de l’assemblée, Pierre Frébault, "de par son parcours, est à même de définir et de mettre en œuvre une vision à long terme conciliant pérennité financière, équité et performance du service rendu aux assurés", poursuit le rapport de présentation qui conclut : "En confiant à Monsieur Pierre Frébault, la responsabilité de la CPS, la Polynésie française s’assure le concours d’un gestionnaire expérimenté, d’un négociateur aguerri et d’un acteur institutionnel reconnu, à même de porter les réformes structurantes visant à offrir à la population polynésienne un système de protection sociale solide, durable et équitable."



Cette nomination sera effective le 22 mars prochain.