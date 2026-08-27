

Pico secrétaire général de A Ti’a i mua malgré le référé

Tahiti, le 20 septembre 2026 - Un mois après la décision de justice rendue par le tribunal civil de première instance de Papeete concernant le recours de Avaiki Teuia évincée de son poste de secrétaire générale de la confédération syndicale A Ti’a i mua, l’avocat de Jean-Marie, Pico, Yan Tu, a tenu à apporter ses précisions sur le dossier.



Alors qu’une procédure de renversement de la secrétaire générale avait été provoquée par Pico Yan Tu pour récupérer la tête du syndicat, via la convocation d’une réunion extraordinaire du bureau exécutif, cette dernière avait saisi la justice pour contrer la manœuvre. Au terme de la procédure, la juge des référés, Hélène Bigot, avait ordonné “la suspension des effets de la décision de nomination de révocation du secrétariat exécutif prise le 29 juin”, ordonné “la suspension des effets de la décision de nomination d’un nouveau secrétariat exécutif”, ordonné “la décharge d’activité donnée par M. Yan Tu”, “ordonné la suspension des effets des déclarations et enregistrements des décisions réalisées par M. Yan Tu auprès du Tribunal de première instance”, ordonné “à M. Yan Tu de cesser d’utiliser le titre de secrétaire général de la confédération syndicale A Ti’a i Mua”, et ordonné qu’il s’abstienne “de pénétrer dans les locaux de la confédération et d’en modifier l’accès”.



L’avocat de Jean-Marie Yan Tu, après cette décision a tenu à expliquer cependant que “contrairement à ce qui est affirmé (dans les articles de Tahiti Infos et de Radio 1 du 19 aout dernier), Mme Avaiki Teuiau n’est pas confirmée comme secrétaire générale de la confédération syndicale A Tia i mua” : “(…) Le juge des référés s'est contenté de suspendre les effets de l'élection (à l'unanimité) de M. Yan Tu en qualité de secrétaire général.”



Pour son avocat, “il n'en reste pas moins qu'à ce jour, M. Tu Yan est et demeure le secrétaire général de la confédération depuis son élection le 29 juin dernier au motif que son élection n'a pas été annulée”. Il rappelle par là que le juge des référés n’en a pas le pouvoir et qu’aucune action au fond devant le tribunal judiciaire pour demander la nullité de l’élection n’a été engagée. De plus, selon lui, “la décision du juge des référés demeure provisoire et n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal” et enfin “la décision du juge des référés peut être rapportée (modifiée) à tout moment en cas de circonstances nouvelles”.



Selon le conseil de Pico Yan Tu, il n’y a aucune ambiguïté sur la question : “D'un côté, un nouveau secrétaire général élu à l'unanimité (M. Tu Yan) le 29 juin dernier dont l'élection n'a pas été annulée mais simplement suspendue”, de l’autre “une ancienne secrétaire générale (Mme Avaiki Teuiau) qui de fait a cessé d'être secrétaire générale le 29 juin dernier” et ce, aussi longtemps que l'élection de M. Tu YAN ne sera pas annulée.



Une situation que l’avocat qualifie lui-même de “ubuesque” qui devrait être finalement tranchée par les adhérents lors d’un congrès régulièrement convoqué “dans quelques semaines”.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 20 Septembre 2026 à 18:14 | Lu 169 fois



