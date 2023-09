Piaf…la diva, une biographie musicale au Petit théâtre

TAHITI, le 20 septembre 2023 - Le concert intitulé Piaf…la diva et proposé par Tahiti Concert racontera l’histoire de cette grande dame de la chanson française en chansons, mais aussi en images. La production et direction musicale de cet événement commémoratif sera assuré par Felix Vilchez.



Édith Giovanaa Gassion, dite Édith Piaf, est décédée en octobre 1963. C’est pour commémorer le 60e anniversaire de sa disparition que Tahiti Concert propose un événement hommage avec des artistes sur scènes, mais également et comme à son habitude, des photos inédites, des interviews. Celles-ci seront “ notre fil directeur pour la soirée ”, annonce Felix Vilchez, producteur et directeur musical.



Selon lui, “ parler d’Édith Piaf, c’est parler de l’icône la plus importante de la musique populaire française ”. Elle a eu une vie courte et difficile, “ mais une vie vécue à cent pour cent, une vie pleine d'expériences intenses ”. Piaf a été “ le cristal parfait à travers lequel les gens se sentent représentés avec une transparence et une authenticité totale. Elle a été dans la peine de l'autre, a fait preuve d’amour et de détermination ”.



"La môme" devenue star



Chanteuse, parolière, compositrice et actrice française, elle a été surnommée à ses débuts : la môme Piaf. Parmi ses grands classiques se trouvent : “La vie en rose”, “Non, rien de rien”, “La Foule”, “Milord”, “Mon Dieu” ou encore “L’Accordéoniste”. Ces titres seront bien entendu repris au Petit théâtre. Ils illustreront les drames de la vie de la diva qui a inspiré des milliers de chanteurs à travers le monde.



Le détail qui fera tout la différence



Six musiciens reprendront les chansons de la diva dont Felix Vilchez junior au piano, Felix Vilchez senior à la contrebasse, David Bonnaventure et Nicolas Yeung au violon… Christine Casula, Laetitia Jullian et Reva Juventin seront les voix de ce concert.



Un détail fera toute la différence. “ Pour garder la sonorité de l’époque nous avons invité l’accordéoniste virtuose Brigitte Bettini. Elle vient de France spécialement pour ce spectacle ”, indique Felix Vilchez.



La marque de fabrique de Tahiti Concert ce sont ses projections. Le concert hommage ne fera pas exception. Des images d’époque seront diffusées ainsi que des interviews. L’entrée du Petit théâtre sera décorée de quelques images du Paris des années 1930. Une musique d’époque sera diffusée pour transporter le public, dès son arrivée, dans dans la France du début du XXe siècle.



Pratique



Le 29 et le 30 septembre au Petit théâtre de la Maison de la culture, à 19 heures.

Billets en vente

Tél. : 89 71 16 01

Le 29 et le 30 septembre au Petit théâtre de la Maison de la culture, à 19 heures.Billets en vente en ligne Tél. : 89 71 16 01

Rédigé par Delphine Barrais le Mercredi 20 Septembre 2023 à 18:33 | Lu 171 fois