

Phisigma Ukuhere met le cap sur le Japon

Tahiti, le 2 septembre 2025 - Phisigma Ukuhere Tahiti se prépare depuis six mois au sein de l’association Phisigma. Cette délégation d’une trentaine de membres est sur le départ pour le Japon où elle est attendue le 12 septembre au pavillon français de l’exposition universelle d’Osaka, puis le 15 pour une prestation musicale au Tahiti Festa à Musashi Kosugi à Tokyo.



L’association Phisigma doit participer pour la première fois au célèbre Tahiti Festa à Musashi Kosugi, près de Tokyo, du 13 au 15 septembre. Une délégation de 21 musiciens et sept chanteurs, réunis sous le nom Phisigma Ukuhere Tahiti, doit s’y produire lors d’une prestation de 20 minutes, le 15 septembre à 17 heures. Dirigé par Jimmy Lowing, professeur de ’ukulele, le groupe répète depuis six mois afin d’être en mesure d’offrir une performance inédite au public japonais et dans un pays où cet instrument polynésien reste encore assez méconnu (seules des écoles hawaiiennes existent à ce jour). La troupe a préparé un répertoire exclusivement composé de morceaux traditionnels tahitiens version ’ūtē et bringue.



D’autres figures emblématiques du Fenua seront également présentes, comme Teiva LC ou la troupe Teva i Tai, pour trois jours de festival où plusieurs milliers de visiteurs sont attendus. Entre artisanat, danses et rythmes polynésiens, c’est tout un pan de la culture du Fenua qui s’invite donc à Tokyo et dans la métropole nippone.



Avant ce festival, Phisigma animera le pavillon français de l’Exposition universelle d’Osaka le 12 septembre. Cet événement international se tient sur six mois et réunit 158 pays et régions, ainsi que sept organisations internationales. Sous le thème “Designing Future Society for Our Lives”, ce rendez-vous international offre une visibilité sans précédent aux cultures de tous horizons, et donc à la richesse polynésienne aussi. Félicitations à ces artistes amateurs passionnés qui sauront faire honneur à notre Fenua.

le Mardi 2 Septembre 2025




