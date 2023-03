Philippines: un hélicoptère médicalisé disparait avec cinq personnes à bord

Manille, Philippines | AFP | mercredi 01/03/2023 - Des recherches sont en cours mercredi aux Philippines pour retrouver un hélicoptère médicalisé qui a disparu avec cinq personnes à bord, ont indiqué les autorités.



L'appareil transportait un patient depuis les îles isolées de Mangsee vers un hôpital de la province insulaire de Palawan (sud-ouest), a précisé l'Autorité de l'aviation civile des Philippines (CAAP).



L'hélicoptère avait décollé mercredi matin en direction de la localité de Brooke's Point, également dans la province de Palawan, mais n'est jamais arrivé, a ajouté la CAAP.



Il devait survoler, pour l'essentiel de son trajet, la mer de Sulu sur 150 kilomètres.



Les gardes-côtes philippins ont annoncé avoir déployé un navire pour lancer des recherches entre l'île de Balabac, au large de la pointe sud de Palawan, et Brooke's Point.



Les nationalités des personnes présentes à bord n'ont pas été communiquées.



L'hélicoptère était affrété par la Philippine Adventist Medical Aviation Services, une organisation fournissant des services de transport médicalisés à Palawan et sur les îles de Mindanao et Luzon.



Il y a moins de deux semaines, un avion Cessna transportant quatre personnes, dont deux Australiens, s'est écrasé sur un volcan dans le centre des Philippines. Les quatre occupants ont été tués.