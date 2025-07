Philippines: les victimes des inondations évacuées par bateau, le bilan s'alourdit

Bulacan, Philippines | AFP | vendredi 24/07/2025 - L'agence nationale de gestion des catastrophes des Philippines a fait état vendredi de 25 morts et huit disparus lors du passage du typhon Co-May qui vient d'être rétrogradé en tempête tropicale.



Alors que les écoles demeurent fermées et l'électricité coupée dans de vastes zones de Luçon, la plus grande île de l'archipel, les habitants bloqués par les inondations ont été évacués par bateau vendredi.



Ce nouveau bilan officiel ne prend toutefois pas encore en compte trois ouvriers du bâtiment ensevelis dans un glissement de terrain jeudi dans la province de Cavite, au sud de la capitale Manille, selon les sauveteurs.



Un mur s'est effondré sur eux après plusieurs jours de pluie qui ont ramolli le sol en dessous, a expliqué Rosario Jose, membre de l’équipe de secours.



"Tous les corps ont été retrouvés dans la boue", a-t-elle déclaré. Un seul survivant a été extrait des décombres.



Dans la province de La Union, sur la côte ouest où Co-May est arrivé dans les premières heures, une famille de quatre personnes, piégée au deuxième étage de sa maison en bois, a été secourue vendredi matin.



"Ils ne pouvaient pas quitter leur maison car l'eau atteignait la taille, et ils avaient des enfants", a indiqué un responsable des secours qui a souhaité gardé l'anonymat.



"Beaucoup nous appelaient depuis tôt le matin mais nous avions des difficultés à intervenir car la pluie et le vent étaient très forts", a-t-il ajouté, précisant qu'une accalmie dans les précipitations permettait désormais aux opérations de secours de progresser pleinement.



Dans la province de Bulacan, juste au nord de Manille, des journalistes de l'AFP ont vu des villages entiers à moitié submergés par les eaux.



Lauro Sabino, 54 ans, a raconté avoir évacué sa maison avec sa femme le matin même, après une nuit rendue effroyable par les vents violents.



"C'était comme si mon toit allait s'envoler. Ça craquait. La pluie est tombée toute la nuit", a-t-il témoigné, ajoutant que lui et sa famille allaient dormir dans un marché jusqu'à ce que les eaux se retirent.



Le président Ferdinand Marcos a explicitement lié jeudi les récentes inondations au changement climatique, affirmant que son pays devait s'accommoder de cette "nouvelle normalité".



La tempête, qui s'affaiblit à mesure qu'elle progresse vers le nord/nord-est, devrait quitter les Philippines d'ici samedi matin.