

Philippines: le typhon Fung-wong fait 25 morts, Taïwan en alerte

Tuguegarao, Philippines | AFP | mardi 11/11/2025 - Des secouristes philippins équipés de pelleteuses et de tronçonneuses ont commencé mardi à nettoyer les zones dévastées par le typhon Fung-wong, profitant de la décrue dans les villages inondés, où le bilan s'élève à 25 morts.



Fung-wong, qui a entraîné l'évacuation de 1,4 million de personnes, a été rétrogradé en tempête tropicale alors que ses pluies commence à se déverser sur l'île voisine de Taïwan, où il doit toucher terre mercredi.



Le typhon s'est abattu dimanche soir sur la côte est des Philippines, couvrant presque l'ensemble du territoire, quelques jours seulement après le typhon Kalmaegi qui a balayé les îles du centre du pays, faisant au moins 232 morts, selon les derniers chiffres.



Dans la province côtière d'Isabela, une ville de 6.000 habitants reste coupée du monde mardi, rapporte un porte-parole de la défense civile à l'AFP, et des parties de la province voisine de Nueva Vizcaya sont également isolées.



"Nous avons du mal à accéder à ces zones", a déclaré Alvin Ayson, porte-parole de la région de la vallée de Cagayan, ajoutant que des glissements de terrain avaient empêché les secouristes d'atteindre les résidents touchés.



D'autres habitants se trouvent actuellement "dans des centres d'hébergement, mais lorsqu'ils rentreront chez eux, il leur faudra du temps pour reconstruire", a-t-il ajouté.



Selon lui, un enfant de 10 ans a été tué à Nueva Vizcaya. Il fait partie des 25 tués enregistrés dans un nouveau bilan publié mardi par un haut responsable de la défense civile, Rafaelito Alejandro.



Parmi ces décès, 19 ont été déplorés dans la Cordillère, plus grande chaîne de montagne du pays. Selon lui, la plupart des victimes ont péri dans des glissements de terrain.



Lors d'une interview téléphonique, M. Alejandro a expliqué à l'AFP que même les secours de "première urgence" prendraient des semaines.



"Le plus grand défi pour nous en ce moment est la restauration des accès aux endroits isolés, le déblaiement des routes et la remise en état des lignes électriques et de communication, mais nous y travaillons", a-t-il expliqué.



Sur l'île de Catanduanes, la plus touchée, les difficultés d'accès à l'eau courante pourraient encore durer jusqu'à 20 jours, estime-t-il.



Sur cette île, Jossa Floranza, habitante de la ville de Virac, a raconté mardi à l'AFP qu'un autre typhon l'avait déjà obligée à déménager, et qu'elle avait vu sa nouvelle maison également détruite.



"Nous pensions être en sécurité ici", déplore cette femme de 34 ans, alors que les dégâts obligent sa famille à parcourir 20 minutes à moto pour aller chercher de l'eau dans une rivière voisine.



"Mes voisins m'ont dit que c'était la première fois qu'ils subissaient des inondations dans cette région", a déclaré Floranza. "J'en ai vraiment marre. Tellement marre".



À Cagayan, province à l'extrême nord de l'île de Luçon, le responsable local des secours, Rueli Rapsing, a déclaré lundi à l'AFP qu'une crue soudaine dans la province voisine d'Apayao avait provoqué le débordement de la rivière Chico, obligeant les habitants à se réfugier sur leurs toits.



Mardi, des secouristes utilisaient des bateaux pour naviguer dans les rues inondées jusqu'à la hauteur de la poitrine afin de secourir les personnes encore piégées, a constaté un journaliste de l'AFP.



Il s'agit du "typhon le plus violent (que j'aie) jamais connu", a confié à l'AFP Mark Lamer, 24 ans, originaire de la ville de Tuao, à Cagayan. "Nous ne pensions pas que l'eau nous atteindrait. Elle n'était jamais montée aussi haut auparavant", a-t-il assuré.



Fung-wong se dirige désormais vers Taïwan, où les écoles et les bureaux ont fermé mardi dans plusieurs comtés. La tempête qui approche intensifie la mousson du nord-est, provoquant de fortes pluies.



Jusqu'à 400 millimètres de pluie sont attendus au cours des 24 prochaines heures, rapportent les responsables gouvernementaux et météorologiques.



Le président Lai Ching-te a exhorté la population à éviter les zones montagneuses, les plages et "d'autres endroits dangereux" afin de "traverser cette période en toute sécurité".

