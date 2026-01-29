

Philippines : éruption du volcan Kanlaon

Manille, Philippines | AFP | jeudi 26/02/2026 - Le volcan Kanlaon est entré en éruption jeudi soir dans le centre des Philippines, projetant des cendres à environ 2,5 kilomètres dans le ciel, a indiqué le directeur du département national de volcanologie, Teresito Bacolcol.



L'éruption, qui a duré deux minutes, a commencé à 19H04 (11H04 GMT), a-t-il dit à l'AFP, estimant qu'"une éruption plus importante pourrait se produire dans les prochains jours".



Kanlaon, l'un des 24 volcans actifs de l'archipel, a connu plusieurs éruptions majeures au cours du siècle dernier, dont une en 1996 qui a coûté la vie à trois randonneurs se trouvant près du sommet à ce moment-là.



"Il s'agit de la deuxième éruption modérée en une semaine", a précisé M. Bacolcol. Il a expliqué que son l'agence va surveiller le volcan pendant 24 heures avant de décider s'il fallait passer le niveau d'alerte de deux actuellement à trois, sur une échelle de cinq.



Des cendres portées par le vent ont commencé à tomber sur les quartiers d'habitation, a dit à l'AFP, John De Asis, un secouriste de la ville voisine de La Castellana, ajoutant que les autorités distribuaient des masques à la population.



Une zone d'exclusion de quatre kilomètres a été mise en place autour du volcan qui s'étend sur les provinces de Negros Oriental et Occidental.



Les Philippines se trouvent dans la "ceinture de feu" du Pacifique, une zone d'activité sismique intense qui accueille plus de la moitié des volcans du monde.



L'éruption volcanique la plus puissante aux Philippines ces dernières années a été celle du Pinatubo en 1991, à environ 100 kilomètres de Manille, et a fait plus de 800 morts.

