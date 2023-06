Philippines: deux morts et sept disparus dans le naufrage d'un bateau de pêche

Manille, Philippines | AFP | vendredi 22/06/2023 - Deux pêcheurs philippins sont morts et sept autres ont disparu après que leur bateau a coulé au large des Philippines, ont indiqué vendredi les garde-côtes, qui mènent des opérations de recherche.



Les corps des deux hommes ont été récupérés, a déclaré à l'AFP Joseph Dacuyan, garde-côte de la province du Davao oriental (sud-est). Leur navire, Genesis 2, s'est abîmé avant l'aube jeudi dans la mer des Philippines, à 337 kilomètres à l'est de l'île méridionale de Mindanao.



"Les vagues étaient fortes et les pêcheurs ont été surpris", a ajouté M. Dacuyan, expliquant que l'embarcation avait "coulé en quelques minutes". Le capitaine et six passagers sont toujours portés disparus, 14 autres ont été secourus par d'autres bateaux de pêche.



La cause de l'incident est inconnue et fait l'objet d'une enquête.



Un vaisseau des garde-côtes et cinq navires de l'entreprise de pêche des disparus, basée à General Santos City (sud), poursuivent les recherches, selon M. Dacuyan.

