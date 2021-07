Philippines: des milliers d'habitants fuient devant le risque d'une nouvelle éruption

Manille, Philippines | AFP | dimanche 04/07/2021 - Des scientifiques philippins ont alerté dimanche d'un risque imminent d'éruption d'un volcan au sud de la capitale, Manille, alors que les émissions de gaz toxique atteignent un record, poussant des milliers de personnes à fuir leurs habitations.



Le volcan Tall, situé au milieu d'un lac pittoresque, laisse échapper depuis la semaine dernière du dioxyde de soufre, noyant dans la brume la capitale philippine et plusieurs provinces environnantes.



Près de 4.500 personnes ont quitté leurs foyers depuis que les autorités ont appelé un appel à l'évacuation des zones les plus vulnérables, sur les rives du lac, a annoncé dimanche l'agence provinciale de gestion des catastrophes.



Certaines localités ont été bouclées afin d'empêcher le retour des habitants.



"Une éruption similaire à celle du 1er juillet devrait se produire très prochainement", a estimé dans un communiqué l'Institut philippin de sismologie et de volcanologie.



Situé à une cinquantaine de kilomètres de Manille, le Tall s'est réveillé jeudi, projetant de la vapeur et des fragments rocheux à plusieurs centaines de mètres d'altitude, une première éruption suivie d'autres plus réduites, poussant l'Institut à élever le niveau d'alerte.



La dernière éruption du Taal remonte à janvier 2020 et avait provoqué l'évacuation de 135.000 personnes, tué du bétail, enseveli des dizaines d'habitations sous une coulée de lave brûlante et projeté des cendres dans un rayon de 15 kilomètres.



Il s'agit d'un des volcans les plus actifs de l'archipel, alors que le pays est régulièrement confronté à des éruptions et des tremblements de terre, du fait de sa position sur la "ceinture de feu" du Pacifique.