Philippines: des centaines de personnes fuient des inondations au passage d'un typhon

Manille, Philippines | AFP | dimanche 27/08/2023 - Plus d'un millier de personnes ont fui des inondations provoquées par le passage du super typhon Saola au nord-est des Philippines, ont rapporté les services de secours dimanche, qui n'ont pas signalé de victimes dans l'immédiat.



Saola a frôlé la partie nord-est de l'île principale de Luçon dans la nuit de samedi à dimanche avant de poursuivre sa course vers le sud avec des vents jusqu'à 185 km/h à indiqué le bureau météorologique local.



Les habitants des communautés côtières vulnérables aux vents violents et aux grandes vagues ont été déplacés vers des zones plus élevées, ont indiqué les autorités.



"Ces villes côtières n'ont aucune protection car elles font directement face au Pacifique", a déclaré Constante Foronda, responsable des secours de la province d'Isabela, où quelque 370 personnes ont été évacuées.



Il pleut constamment mais les vents ne sont pas très forts", a-t-il déclaré à l'AFP par téléphone, ajoutant : "Nous avons eu de la chance".



Dans la province voisine de Cagayan, près de 400 personnes ont été évacuées dans la nuit à la suite des inondations, a indiqué M. Rapsing.



La province de 1,2 million d'habitants a également subi des coupures d'électricité généralisées, mais aucune victime n'a été signalé dans l'immédiat, ni dégât important, a ajouté le responsable.



Le service de presse du gouvernement local a publié sur sa page Facebook des photos de maisons inondées dans la municipalité d'Aparri, où les eaux montaient jusqu'aux genoux.



Le bureau de la protection civile de Manille a également signalé l'évacuation de plus de 400 personnes de quatre municipalités d'Ilocos Sur, touchées par un glissement de terrain, des inondations et des crues.



Dimanche à 14H00 locales (06h00 GMT), l'œil du typhon se trouvait à moins de 90 kilomètres de la ville côtière isolée de Casiguran, mais il ne devrait pas toucher terre, puis virer à l'est puis au nord-ouest en direction de Taïwan dans les jours à venir.



Les services météorologiques ont mis en garde contre des crues soudaines ou des glissements de terrain, susceptibles de se produire en raison des fortes pluies.



Jusqu'à 200 millimètres de pluie devraient tomber le long des côtes de Cagayan et d'Isabela au cours de la journée dimanche.



Les Philippines sont frappées en moyenne par 20 tempêtes majeures qui tuent des centaines de personnes chaque année, et maintiennent de vastes régions dans une pauvreté chronique.