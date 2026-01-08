

Philippines : au moins 18 morts et 10 disparus dans le naufrage d'un ferry

Manille, Philippines | AFP | lundi 26/01/2026 - Le naufrage d'un ferry aux Philippines, où ce transport est très emprunté malgré un entretien des bateaux laissant à désirer, a fait au moins 18 morts lundi et 10 disparus, un rescapé mettant en cause l'équipage et les secours.



Un précédent bilan faisait état de 24 disparus parmi plus de 350 personnes à bord. Mais la porte-parole des gardes-côtes philippins, Noemie Cayabyab, a dit à l'AFP que le nombre initial de passagers à bord avait été revu à la baisse, à 344, certains noms figurant sur le manifeste du navire n'ayant jamais embarqué.



Le MV Trisha Kerstin 3 a émis un signal de détresse vers 01H50 dans la nuit (17H50 GMT dimanche) alors qu'il assurait la liaison entre Zamboanga City sur l'île de Mindanao et l'île de Jolo, à environ 150 kilomètres de là, dans le sud du pays.



En début d'après-midi, 317 personnes ont été secourues, 18 étaient décédées, tandis que 10 restaient portées disparues, selon le décompte des gardes-côtes philippins.



Ronalyn Perez, une représentante des services de secours de Basilan, a déclaré à l'AFP que les sauveteurs ont eu du mal à faire face à l'afflux de blessés. "Le véritable défi réside dans le nombre de patients qui arrivent. Nous manquons de personnel pour le moment", a-t-elle déclaré à l'AFP, ajoutant qu'au moins 18 personnes avaient été transportées dans un hôpital local.



Mal entretenus et peu contrôlés, les ferries sont l'un des principaux moyens de transport dans l'archipel philippin, qui compte plus de 7.100 îles. Ils sont empruntés par des millions de personnes.



- Enquête ouverte -



Le naufrage du navire de 44 mètres, qui comprend trois ponts, a eu lieu en pleine nuit de dimanche à lundi à environ cinq kilomètres à l'est de l'île de Baluk-Baluk, dans la province de Basilan.



La porte-parole des gardes-côtes a précisé à la télévision que les rescapés avaient fait état d'une mer agitée au moment de la catastrophe.



Aquino Sajili, un survivant, a remis en cause cette version auprès de l'AFP, affirmant que les vagues ne se sont renforcées qu'après la catastrophe.



Contactée par l'AFP, la compagnie, Aleson Shipping Lines, n'a pas donné suite. Elle exploitait aussi un ferry dont l'incendie a fait 31 morts en 2023. Une enquête a été ouverte.



Une vidéo diffusée par le gouverneur de la province de Basilan montre des survivants pieds nus enveloppés dans des couvertures et placés sur des civières, tandis que les victimes du naufrage sont transportées dans des sacs mortuaires.



Survivant du naufrage Aquino Sajili a raconté à l'AFP avoir été réveillé par un autre passager quand le navire a commencé à pencher, avant de passer plus de trois heures en attendant les secours dans l'eau, en pleine nuit.



"Personne au sein de l'équipage ne nous alertés", raconte cet avocat de 53 ans. "C'étaient des passagers qui aidaient les autres à rester calme et leur disaient de ne pas sauter du bateau", ajoute-t-il.



- "Délai inacceptable" -



Après avoir "entendu un craquement", le "bateau a immédiatement chaviré", précise le quinquagénaire, joint par l'AFP après son retour chez lui, à Zamboanga City. Selon lui, de nombreuses victimes étaient des femmes âgées, trop faibles pour s'extirper du ferry.



Il voyageait avec un client qu'il avait accompagné pour une audience judiciaire et qui est mort dans la catastrophe.



Lui s'est accroché jusqu'au dernier moment à une partie du navire restée émergée, avant d'agripper un canot de sauvetage qui avait lui-même chaviré sous le poids des passagers tentant d'y grimper.



"On a dérivé en mer pendant plus de trois heures", rapporte-t-il, dénonçant un délai "inacceptable". "On se réconfortait et s'encourageait à ne pas paniquer."



Dans leur communiqué, les gardes-côtes ont assuré que le ferry n'était pas surchargé comme c'est fréquemment le cas dans l'archipel philippin, où vivent 116 millions d'habitants et qui a connu nombre de catastrophes maritimes dans le passé.



Le 21 décembre 1987, le ferry Dona Paz est entré en collision aux Philippines avec un pétrolier, faisant plus de 4.300 morts. Cette tragédie est à ce jour le pire accident maritime de l'histoire en temps de paix.



Plus récemment, en 2015, le Kim Nirvana a chaviré peu après son départ, faisant 61 morts dans le centre des Philippines. Le naufrage du ferry, qui transportait également plusieurs tonnes de ciment, riz ou engrais, a vraisemblablement été causé par à un excès de charge.

