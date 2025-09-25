

Philippines: au moins 14 blessés dans un nouveau séisme, un hôpital évacué

Manille, Philippines | AFP | lundi 13/10/2025 - Quatorze personnes ont été blessées lors d'un séisme de magnitude 5,7 au large de l'île de Cebu au centre des Philippines dans la nuit de dimanche à lundi, selon les autorités, deux semaines après qu'un séisme majeur a dévasté la région.



Huit blessés ont été recensés dans la ville de Bogo, et six autres dans les municipalités de San Remigio et Daanbantayan. Les autorités locales ont également précisé qu'une route avait été endommagée à San Remigio.



Le séisme, d'une magnitude de 5,7 selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS), s'est produit peu après une heure du matin lundi (17H00 GMT dimanche).



Son épicentre se situait près de Bogo, tout comme le violent tremblement de terre de magnitude 6,9 qui s'est produit fin septembre, faisant au moins 75 morts.



L'hôpital du district de Bogo a "temporairement évacué ses patients" après l'effondrement d'un parapet dans l'un de ses bâtiments et une coupure d'électricité, selon un communiqué du gouvernement provincial.



Un séisme de magnitude 6 s'est déjà produit samedi soir au large des côtes du sud des Philippines, avait annoncé l'USGS, après deux tremblements de terre de magnitude 7,4 et 6,7 vendredi.



Les séismes sont quasi quotidiens aux Philippines, situées sur la "ceinture de feu" du Pacifique, une région de forte activité sismique qui s'étend du Japon à l'Asie du Sud-Est et à travers le Pacifique.

